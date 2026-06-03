Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradi

·58·Texno
Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradi
Audio versiyasi

Bugun, 2026-yil 3-iyun kuni SpaceX kompaniyasi Starlink sunʼiy yoʻldoshlari bilan jihozlangan ikkita Falcon 9 raketasini bir vaqtning oʻzida uchirishni rejalashtirmoqda. Birinchi start Toshkent vaqti bilan soat 13:02 da Florida shtatidagi Kanaveral burnidan (SLC-40) amalga oshiriladi. Ushbu raketa past yer orbitasiga 29 ta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ikkinchi parvoz esa Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Kaliforniyadagi Vandenberg bazasidan (SLC-4E) boshlanadi. Bu gal orbitaga yana 24 ta apparat yuboriladi. Shunday qilib, bir kunning oʻzida Starlink tarmogʻiga jami 53 ta yangi sunʼiy yoʻldosh qoʻshiladi. Bu shimoliy yarim shar va dengiz yoʻnalishlaridagi chekka hududlarda yuqori tezlikdagi internet qamrovini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Missiya yakunida Falcon 9 raketalarining ikkala birinchi pogʻonasi ham okeandagi uchuvchisiz kemalarga qoʻndirilishi kutilmoqda. SpaceX kompaniyasining ushbu koʻp marta ishlatiladigan texnologiyasi parvozlar tannarxini pasaytirish va ularni deyarli har kuni amalga oshirish imkonini beradi.

2026-yilda SpaceX allaqachon oʻnlab Starlink missiyalarini muvaffaqiyatli yakunladi va orbitadagi faol sunʼiy yoʻldoshlar soni oʻn mingdan oshib ketdi. Bunday "qoʻshaloq startlar" hozircha kam uchraydigan hodisa hisoblanadi, chunki kompaniya odatda har uch kunda bir marta parvozlarni amalga oshirib kelayotgan edi.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi