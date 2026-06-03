Amazon qidiruv natijalarida sunʼiy intellekt yaratgan suratlarni koʻrsatadi
Amazon kompaniyasi oʻzining xarid ilovasida foydalanuvchilarning qidiruv soʻrovlariga asoslangan, sunʼiy intellekt (AI) tomonidan yaratilgan mahsulot tasvirlarini namoyish etishini eʼlon qildi. Ushbu yangilik real mahsulotlar sotiladigan platformada sunʼiy suratlar qanchalik foydali boʻlishi borasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda. Kompaniya blogidagi postga koʻra, ushbu funksiya xaridorlarga oʻzlari qidirayotgan, lekin nomini aniq bilmaydigan buyumlarni topishda koʻmaklashadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi tizim qanday ishlaydi? Masalan, foydalanuvchi qidiruv maydoniga biror soʻrov kiritsa, avtomatik toʻldirish (autocomplete) takliflari ostida AI tomonidan generatsiya qilingan turli uslubdagi mahsulot suratlari paydo boʻladi. Agar siz "koʻk katakli koʻylak" deb qidirsangiz, tizim turli uzunlikdagi va yengli koʻylak modellarini vizual variant sifatida koʻrsatadi. Ushbu suratlardan birini tanlash orqali Amazon vizual qidiruv texnologiyasi yordamida aynan oʻsha uslubga mos keladigan real mahsulotlar roʻyxatiga oʻtiladi.
Biroq, ekspertlar ushbu yondashuvni biroz gʻalati deb hisoblashmoqda. Birinchidan, bu xaridorlarni chalgʻitishi mumkin: foydalanuvchi suratdagi aynan oʻsha mahsulotni sotib olmoqchi boʻlib, natijalar orasida uni topa olmasa, hafsalasi pir boʻlishi tayin. Ikkinchidan, saytda millionlab real mahsulotlarning haqiqiy suratlari turganda, nega sunʼiy tasvirlardan foydalanish kerakligi tushunarsiz boʻlib qolmoqda.
Amazon soʻnggi paytlarda oʻz platformasiga sunʼiy intellektni faol integratsiya qilmoqda. Avvalroq kompaniya mijozlar sharhlarini AI yordamida umumlashtirish, mahsulotlar haqida qisqa audio-sharhlar tayyorlash va Amazon Lens Live kabi funksiyalarni ishga tushirgan edi. Shuningdek, yaqinda Rufus AI chatboti oʻrnini ovozli va matnli soʻrovlarni yaxshiroq tushunadigan Alexa for Shopping egalladi.
…