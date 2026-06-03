Amazon qidiruv natijalarida sunʼiy intellekt yaratgan suratlarni koʻrsatadi

·36·Texno
Amazon qidiruv natijalarida sunʼiy intellekt yaratgan suratlarni koʻrsatadi
Audio versiyasi

Amazon kompaniyasi oʻzining xarid ilovasida foydalanuvchilarning qidiruv soʻrovlariga asoslangan, sunʼiy intellekt (AI) tomonidan yaratilgan mahsulot tasvirlarini namoyish etishini eʼlon qildi. Ushbu yangilik real mahsulotlar sotiladigan platformada sunʼiy suratlar qanchalik foydali boʻlishi borasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda. Kompaniya blogidagi postga koʻra, ushbu funksiya xaridorlarga oʻzlari qidirayotgan, lekin nomini aniq bilmaydigan buyumlarni topishda koʻmaklashadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tizim qanday ishlaydi? Masalan, foydalanuvchi qidiruv maydoniga biror soʻrov kiritsa, avtomatik toʻldirish (autocomplete) takliflari ostida AI tomonidan generatsiya qilingan turli uslubdagi mahsulot suratlari paydo boʻladi. Agar siz "koʻk katakli koʻylak" deb qidirsangiz, tizim turli uzunlikdagi va yengli koʻylak modellarini vizual variant sifatida koʻrsatadi. Ushbu suratlardan birini tanlash orqali Amazon vizual qidiruv texnologiyasi yordamida aynan oʻsha uslubga mos keladigan real mahsulotlar roʻyxatiga oʻtiladi.

Biroq, ekspertlar ushbu yondashuvni biroz gʻalati deb hisoblashmoqda. Birinchidan, bu xaridorlarni chalgʻitishi mumkin: foydalanuvchi suratdagi aynan oʻsha mahsulotni sotib olmoqchi boʻlib, natijalar orasida uni topa olmasa, hafsalasi pir boʻlishi tayin. Ikkinchidan, saytda millionlab real mahsulotlarning haqiqiy suratlari turganda, nega sunʼiy tasvirlardan foydalanish kerakligi tushunarsiz boʻlib qolmoqda.

Amazon soʻnggi paytlarda oʻz platformasiga sunʼiy intellektni faol integratsiya qilmoqda. Avvalroq kompaniya mijozlar sharhlarini AI yordamida umumlashtirish, mahsulotlar haqida qisqa audio-sharhlar tayyorlash va Amazon Lens Live kabi funksiyalarni ishga tushirgan edi. Shuningdek, yaqinda Rufus AI chatboti oʻrnini ovozli va matnli soʻrovlarni yaxshiroq tushunadigan Alexa for Shopping egalladi.

AmazonSunʼiy IntellektAIOnlayn XaridTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi