Mualliflik huquqi bilan bogʻliq nizolarga qaramay Suno 400 mln dollar jalb qildi

·46·Texno
Mualliflik huquqi bilan bogʻliq nizolarga qaramay Suno 400 mln dollar jalb qildi
Audio versiyasi

Sunʼiy intellekt yordamida musiqa yaratuvchi Suno startapi chorshanba kuni 400 million dollarlik D seriyali investitsiya raundini yakunlaganini eʼlon qildi. Ushbu moliyalashtirishdan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 5,4 milliard dollarga yetdi. Shunisi eʼtiborliki, atigi yetti oy avval Suno 2,45 milliard dollarga baholangan edi, bu esa investorlarning sud jarayonlariga qaramay kompaniya kelajagiga ishonchi yuqori ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning huquqiy muammolari ancha jiddiy. Suno oʻzining sunʼiy intellekt modellarini mualliflik huquqi bilan himoyalangan qoʻshiqlar asosida oʻqitishini tan olgan. Startap vakillari buni "fair use" (halol foydalanish) doktrinasiga muvofiq deb hisoblasa-da, Universal Music Group (UMG), Sony va Germaniyaning GEMA tashkiloti kompaniyaga qarshi sud ishlarini davom ettirmoqda. Warner Music Group (WMG) esa noyabr oyida Suno bilan litsenziya shartnomasini imzolab, kelishuvga erishgan.

Dastlab Sony va UMG kompaniyani 560 ta asardan ruxsatsiz foydalanganlikda ayblagan edi. Biroq oʻtgan oyda ovoz yozish leybllari oʻz daʼvolarini kengaytirib, yana 61 000 dan ortiq qoʻshiq ruxsatsiz oʻqitish jarayoniga jalb qilinganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, Suno foydalanuvchilari soni oʻsishda davom etmoqda va ilova App Store musiqa boʻlimida yetakchi oʻrinlarni egallab turibdi.

Billboard maʼlumotlariga koʻra, foydalanuvchilar Suno platformasida har kuni 7 milliondan ortiq qoʻshiq yaratmoqda. Yangi investitsiya raundiga Bond Capital boshchilik qildi, shuningdek, IVP, Forerunner, Union Square Ventures va boshqa yirik fondlar ishtirok etdi. Kompaniya oʻz bayonotida soha vakillari va prodyuserlar bilan hamkorlikdan mamnunligini bildirdi, biroq aniq ismlarni ochiqlamadi.

SunoSunʼiy IntellektMusiqaInvestitsiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi