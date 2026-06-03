Ultrahuman xakerlar hujumiga uchradi: foydalanuvchilar maʻlumotlari oʻgʻirlandi

·52·Texno
Ultrahuman xakerlar hujumiga uchradi: foydalanuvchilar maʻlumotlari oʻgʻirlandi
Audio versiyasi

Taqiladigan aqlli qurilmalar ishlab chiqaruvchi Ultrahuman startapi xakerlar kompaniya xodimining kompyuteriga zararli dastur orqali kirib, mijozlarning salomatlik maʻlumotlarini qoʻlga kiritganini maʻlum qildi. Hindistonda asos solingan kompaniya jabrlangan foydalanuvchilarni elektron pochta orqali ogohlantirib, hodisa 27-mart kuni ichki tahliliy tizimlardan birida sodir boʻlganini bildirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2019-yilda tashkil etilgan Ultrahuman asosan uyqu, faollik va tiklanish koʻrsatkichlarini kuzatuvchi aqlli uzuklar hamda metabolik salomatlik qurilmalarini sotadi. Kompaniyaning Ring Air va yaqinda taqdim etilgan Ring Pro modellari bozorda Oura Ring kabi brendlar bilan raqobatlashadi. Kompaniya vakillarining TechCrunch nashriga tasdiqlashicha, xakerlar xodimning noutbukidan oʻgʻirlangan login va parollar yordamida tizimga kirishgan.

Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, foydalanuvchilarning taxminan 0,1 foizi ushbu hujumdan zarar koʻrgan. Ultrahuman platformasining 700 000 ga yaqin faol foydalanuvchisi borligini hisobga olsa, kamida 700 kishining shaxsiy salomatlik maʻlumotlari begona qoʻllarga tushgan boʻlishi mumkin. Kompaniya aniq sonni ochiqlamagan boʻlsa-da, parollar, toʻlov maʻlumotlari yoki bevosita Ultrahuman Ring qurilmalariga zarar yetmaganini taʻkidlamoqda.

Ultrahuman bosh direktori Mohit Kumar xavfsizlik tizimlari hodisani bir necha soat ichida aniqlaganini va zaiflik darhol bartaraf etilganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, foydalanuvchilarni xabardor qilishdagi kechikish hodisaning koʻlamini toʻliq oʻrganish va qaysi turdagi maʻlumotlar sizib chiqqanini aniqlash zarurati bilan bogʻliq boʻlgan.

Ushbu kiberhujum Ultrahuman va Oura kabi salomatlikni kuzatuvchi startaplar foydalanuvchi maʻlumotlarini oʻz serverlarida qanday saqlashi bilan bogʻliq xavflarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Hozircha xakerlar maʻlumotlarni shunchaki koʻrganmi yoki ularni koʻchirib olganmi (exfiltration), bu borada aniq maʻlumot berilmagan.

UltrahumanKiberxavfsizlikAqlli UzukXakerlik HujumiTechCrunch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi