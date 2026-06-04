Meta oʻzining Supernatural fitnes oʻyinini mustaqil kompaniyaga aylantirdi

·64·Texno
Meta oʻzining Supernatural fitnes oʻyinini mustaqil kompaniyaga aylantirdi
Audio versiyasi

Meta kompaniyasining metaborliqni ommalashtirishga boʻlgan urinishlari kutilgan natijani bermagan boʻlsa-da, Supernatural VR fitnes oʻyini bu sohadagi eng muvaffaqiyatli loyihalardan biriga aylandi. Mashgʻulotlarni qiziqarli va qulay qilgan ushbu ilova foydalanuvchilari endi xotirjam boʻlishlari mumkin: loyiha yopilmaydi. Meta ushbu oʻyinni yaratgan Within studiyasini 2023-yilda qariyb 400 million dollarga sotib olish uchun sakkiz oylik antimonopol kurashni boshidan oʻtkazgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Biroq, shuncha harakat va FTC bilan sudlashuvlardan soʻng, Meta oʻzining VR jamoasining katta qismini qisqartirdi va bir necha yildan soʻng yangi kontent qoʻshishni toʻxtatishini eʼlon qildi. Bu qaror Supernatural foydalanuvchilarining keskin noroziligiga sabab boʻldi. Meta oʻz qarorini qayta koʻrib chiqib, noyob qadam tashladi: Supernatural jamoasiga mustaqil kompaniya sifatida ajralib chiqishga ruxsat berdi.

Yangi tashkil etilgan Supernatural Health kompaniyasi joriy yilning oxiridan boshlab ilova boshqaruvini oʻz qoʻliga oladi. Kompaniya saytida keltirilishicha, oʻyin oʻzining avvalgi murabbiylari va oʻziga xos uslubini saqlab qoladi. Loyihaga uning asl asoschilari rahbarlik qiladi. Bu Meta tomonidan taqdim etilgan resurslar yordamida oʻsish bosqichidan oʻtgan loyihaning mantiqiy va ijobiy yakuni sifatida koʻrilmoqda.

Foydalanuvchilar ushbu yangilikni katta quvonch bilan kutib olishdi. Koʻpchilik Meta loyihani shunchaki yoʻq qilish uchun sotib olgan deb xavotirlangan edi. Endilikda Supernatural mustaqil jamoa nazoratida rivojlanishda davom etadi, bu esa yirik texnologik gigantlar tomonidan sotib olingan va keyinchalik yopib yuborilgan koʻplab startaplar taqdiridan farqli oʻlaroq, ijobiy holatdir.

MetaSupernaturalVRTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi