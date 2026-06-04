Meta oʻzining Supernatural fitnes oʻyinini mustaqil kompaniyaga aylantirdi
Meta kompaniyasining metaborliqni ommalashtirishga boʻlgan urinishlari kutilgan natijani bermagan boʻlsa-da, Supernatural VR fitnes oʻyini bu sohadagi eng muvaffaqiyatli loyihalardan biriga aylandi. Mashgʻulotlarni qiziqarli va qulay qilgan ushbu ilova foydalanuvchilari endi xotirjam boʻlishlari mumkin: loyiha yopilmaydi. Meta ushbu oʻyinni yaratgan Within studiyasini 2023-yilda qariyb 400 million dollarga sotib olish uchun sakkiz oylik antimonopol kurashni boshidan oʻtkazgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Biroq, shuncha harakat va FTC bilan sudlashuvlardan soʻng, Meta oʻzining VR jamoasining katta qismini qisqartirdi va bir necha yildan soʻng yangi kontent qoʻshishni toʻxtatishini eʼlon qildi. Bu qaror Supernatural foydalanuvchilarining keskin noroziligiga sabab boʻldi. Meta oʻz qarorini qayta koʻrib chiqib, noyob qadam tashladi: Supernatural jamoasiga mustaqil kompaniya sifatida ajralib chiqishga ruxsat berdi.
Yangi tashkil etilgan Supernatural Health kompaniyasi joriy yilning oxiridan boshlab ilova boshqaruvini oʻz qoʻliga oladi. Kompaniya saytida keltirilishicha, oʻyin oʻzining avvalgi murabbiylari va oʻziga xos uslubini saqlab qoladi. Loyihaga uning asl asoschilari rahbarlik qiladi. Bu Meta tomonidan taqdim etilgan resurslar yordamida oʻsish bosqichidan oʻtgan loyihaning mantiqiy va ijobiy yakuni sifatida koʻrilmoqda.
Foydalanuvchilar ushbu yangilikni katta quvonch bilan kutib olishdi. Koʻpchilik Meta loyihani shunchaki yoʻq qilish uchun sotib olgan deb xavotirlangan edi. Endilikda Supernatural mustaqil jamoa nazoratida rivojlanishda davom etadi, bu esa yirik texnologik gigantlar tomonidan sotib olingan va keyinchalik yopib yuborilgan koʻplab startaplar taqdiridan farqli oʻlaroq, ijobiy holatdir.
…