Anthropic kompaniyasi AQSH Milliy xavfsizlik agentligi uchun maxfiy Claude Mythos modelini ishga tushirdi

·66·Texno
Anthropic kompaniyasi AQSH Milliy xavfsizlik agentligi uchun maxfiy Claude Mythos modelini ishga tushirdi

Claude sunʼiy intellekt modellari ishlab chiqaruvchisi boʻlgan Amerikaning Anthropic kompaniyasi atrofida yirik mojaro avj olmoqda. Financial Times nashrining vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib xabar berishicha, AQSH Milliy xavfsizlik agentligi (MXA) kiberoperatsiyalar sohasidagi vazifalar uchun maxsus Claude Mythos modelidan foydalanmoqda. Vaholanki, rasman kompaniya va AQSH Mudofaa vazirligi tuzilmalari oʻrtasidagi hamkorlik taqiqlangan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nashr maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi oylar davomida Anthropic muhandislari MXA boʻlinmalarida faoliyat yuritib, Mythos modelini ixtisoslashtirilgan vazifalarga moslashtirishda yordam berishgan. Rasmiy ravishda gap kiberxavfsizlik ehtiyojlari haqida ketayotgan boʻlsa-da, manbalar ushbu texnologiya hujumkor operatsiyalarda, masalan, xorijiy kompyuter tarmoqlaridagi zaifliklarni topish va ularga kirib borishda qoʻllanilishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Zamonaviy kiberziddiyatlar bir necha yil oldingiga qaraganda ancha tez rivojlanmoqda. Agar ilgari zaiflikni aniqlash va undan foydalanish oʻrtasida oylar oʻtgan boʻlsa, bugungi kunda bu vaqt soatlar yoki hatto daqiqalar bilan oʻlchanmoqda. Bunday sharoitda sunʼiy intellekt vositalari razvedka xizmatlari uchun muhim ustunlikka aylanmoqda. Claude Mythos neyrotarmogʻi dasturiy taʼminotni avtomatik tahlil qilish va operatsion tizimlar hamda brauzerlardagi koʻplab zaif nuqtalarni topishga qodir.

Kompaniya va AQSH maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat 2026-yil boshida, Oq uy Anthropic bilan 200 million dollarlik shartnomani muhokama qilganida boshlangan edi. Oʻshanda hukumat sunʼiy intellekt tizimlaridagi cheklovlarni yumshatishni talab qilgan, biroq kompaniya rahbari Dario Amodei ommaviy kuzatuv va avtonom jangovar tizimlarda sunʼiy intellektdan foydalanishga qarshi chiqqan. Natijada, 2026-yil mart oyida Pentagon Anthropic mahsulotlarini milliy xavfsizlik uchun "tizimli xavf" deb eʼlon qilgan edi.

Hozirda kompaniya oʻz huquqlarini sudda himoya qilmoqda, davlat organlari esa milliy xavfsizlik masalalarini vaj qilib keltirmoqda. Agar Financial Times maʼlumotlari tasdiqlansa, vaziyat gʻalati koʻrinish oladi: maxsus xizmatlar federal hukumat bilan nizolashayotgan va rasman xavfli deb topilgan kompaniya texnologiyalaridan yashirincha foydalanishda davom etmoqda.

AnthropicClaudeAQSHKiberxavfsizlikSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus