Ўзбекистонда отлар сони 278,3 мингга етди
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси мамлакатда отлар сони ва уларнинг ҳудудлар бўйича тақсимотига оид маълумотларни эълон қилди, деб UPL.UZ хабар берди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Маълумотларга кўра, 2025 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Тошкент вилоятида 55,2 минг от мавжуд бўлиб, бу энг юқори кўрсаткич ҳисобланади. Қашқадарё вилояти 37 минг от билан иккинчи ўринда, Жиззах вилояти эса 32,5 минг от билан учинчи ўринда жойлашган. Энг кам отлар Наманган, Андижон ва Хоразм вилоятларида қайд этилган.
Жами бўйича, мамлакатда отлар сони ўтган йилга нисбатан 2,2% га ошиб, 278,3 минг бошга етган.
Маълумотларга кўра, 2025 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Тошкент вилоятида 55,2 минг от мавжуд бўлиб, бу энг юқори кўрсаткич ҳисобланади. Қашқадарё вилояти 37 минг от билан иккинчи ўринда, Жиззах вилояти эса 32,5 минг от билан учинчи ўринда жойлашган. Энг кам отлар Наманган, Андижон ва Хоразм вилоятларида қайд этилган.
Жами бўйича, мамлакатда отлар сони ўтган йилга нисбатан 2,2% га ошиб, 278,3 минг бошга етган.
…