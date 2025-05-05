Чилонзорда иссиқ сув вақтинча ўчирилади
2025 йил 5 май куни Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманидаги айрим ҳудудларда иссиқ сув таъминоти вақтинча тўхтатилди, деб хабар берди Veolia Energy Tashkent.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Маълумотларга кўра, бу ҳолат иссиқлик тармоқларида юз берган авария сабабли содир бўлган. Ремонт ишлари туфайли, соат 19:00 гача иссиқ сув таъминоти бўлмайди. Қуйидаги манзиллар таъсирланди:
. Чилонзор тумани: Ц-16 ва қисман Ц-10 кварталлари.
Авария хизмати мутахассислари таъмирлаш ишларини бошлаб юборишди.
Маълумотларга кўра, бу ҳолат иссиқлик тармоқларида юз берган авария сабабли содир бўлган. Ремонт ишлари туфайли, соат 19:00 гача иссиқ сув таъминоти бўлмайди. Қуйидаги манзиллар таъсирланди:
. Чилонзор тумани: Ц-16 ва қисман Ц-10 кварталлари.
Авария хизмати мутахассислари таъмирлаш ишларини бошлаб юборишди.
…