Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга киради

·0·Ўзбекистон
Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга киради

Пойтахтимиз ва юртимизнинг йирик шаҳарларида жамоат транспорти тизимини замон талабларига мослаштириш, йўловчиларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш ҳамда рақамлаштиришни жадаллаштириш борасида муҳим ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Кундалик ҳаётимизда автобуслар хизматидан мунтазам фойдаланувчи юртдошларимиз учун соҳада катта ўзгаришлар остонада турибди. Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинган 276-сонли махсус ҳукумат қарорига биноан, шаҳар транспорти тизимида йўл ҳақини тўлаш қоидалари тубдан янгиланмоқда.

Мазкур ҳужжатга мувофиқ, жорий йилнинг 1 сентябрь санасидан бошлаб барча йўловчилар учун автобус салонига қадам қўйишлари биланоқ йўл ҳақи тўловини амалга ошириш ёки уни махсус қурилма орқали тасдиқлаш мажбурий этиб белгиланмоқда.

Тўловни қандай амалга ошириш мумкин?

Жамоат транспортида нақд пулсиз, замонавий тўлов турлари кўлами янада кенгайтирилмоқда. Йўловчилар ўзлари учун қулай бўлган қуйидаги контактсиз ва рақамли усуллардан бемалол фойдаланишлари мумкин бўлади:

  • Транспорт ва банк карталари: АТТО ва барча турдаги маҳаллий ҳамда халқаро банк карталари.

  • Смартфонлар орқали: Мобил иловалар ёрдамида NFC тизими ёки QR-кодларни сканерлаш орқали.

  • Замонавий биометрия: Юзни таниш (Face Pay) каби энг сўнгги технологик ечимлар воситасида.

Алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳати шундаки, янги тартибга кўра, автобусга чиқиш вақтида йўл ҳақи тўловини валидатор (махсус электрон қурилма) орқали тасдиқламаган ҳар қандай йўловчи расман чиптасиз (заяц) деб ҳисобланади ва унга нисбатан тегишли чоралар кўрилади.

Жамоат транспорти паркини янгилашга оид енгилликлар

Ҳукумат қарорида нафақат тўлов тизими, балки аҳолига хизмат кўрсатадиган автобусларнинг сифати ва қулайлигини ошириш масаласига ҳам алоҳида урғу берилган. Шаҳарларимизда экологик тоза ва замонавий транспорт воситалари кўпайишини рағбатлантириш мақсадида тадбиркорлар ва соҳа вакиллари учун катта имтиёз тақдим этилди.

Жумладан, 2027 йилнинг якунига қадар юртимизга «Евро-5» ва ундан юқори экологик класс талабларига жавоб берадиган, йўловчи сиғими катта бўлган янги автобусларни олиб киришда (импорт қилишда) утилизация йиғими бутунлай бекор қилинди. Бу эса яқин йилларда кўчаларимизда шинам, кенг ва экологияга зарар етказмайдиган замонавий автобуслар сафи янада кенгайишидан далолат беради.

Замин шарҳи: Автобусга чиққан заҳоти тўловни қайд этиш тизими ривожланган хорижий давлатлар тажрибасида ўзини оқлаган усул ҳисобланади. Бу тизим тартиб-интизомни мустаҳкамлаш билан бир қаторда, транспорт тизимидаги хуфиёна иқтисодиётга чек қўйишга хизмат қилади. Энг қувонарлиси, утилизация йиғимининг бекор қилиниши ортидан шинам ва катта сиғимли «Евро-5» автобусларининг кириб келиши жадаллашади. Бу эса тирбандликлар камайишига ва йўловчиларнинг манзилларига беармон, салқин ва қулай шароитларда етиб олишларига замин яратади!

Шаҳар транспорти тизимидаги энг сўнгги янгиликлар, ҳукумат қарорлари ва кундалик ҳаётимизга дахлдор бўлган энг ишончли, тезкор хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 10:35Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиАҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиБугун, 08:35Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиБугун, 07:56Ўзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқдаЎзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқдаБугун, 07:38Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиЎзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиКеча, 13:27Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Кеча, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди