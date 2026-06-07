Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга киради
Пойтахтимиз ва юртимизнинг йирик шаҳарларида жамоат транспорти тизимини замон талабларига мослаштириш, йўловчиларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш ҳамда рақамлаштиришни жадаллаштириш борасида муҳим ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Кундалик ҳаётимизда автобуслар хизматидан мунтазам фойдаланувчи юртдошларимиз учун соҳада катта ўзгаришлар остонада турибди. Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинган 276-сонли махсус ҳукумат қарорига биноан, шаҳар транспорти тизимида йўл ҳақини тўлаш қоидалари тубдан янгиланмоқда.
Мазкур ҳужжатга мувофиқ, жорий йилнинг 1 сентябрь санасидан бошлаб барча йўловчилар учун автобус салонига қадам қўйишлари биланоқ йўл ҳақи тўловини амалга ошириш ёки уни махсус қурилма орқали тасдиқлаш мажбурий этиб белгиланмоқда.
Тўловни қандай амалга ошириш мумкин?
Жамоат транспортида нақд пулсиз, замонавий тўлов турлари кўлами янада кенгайтирилмоқда. Йўловчилар ўзлари учун қулай бўлган қуйидаги контактсиз ва рақамли усуллардан бемалол фойдаланишлари мумкин бўлади:
Транспорт ва банк карталари: АТТО ва барча турдаги маҳаллий ҳамда халқаро банк карталари.
Смартфонлар орқали: Мобил иловалар ёрдамида NFC тизими ёки QR-кодларни сканерлаш орқали.
Замонавий биометрия: Юзни таниш (Face Pay) каби энг сўнгги технологик ечимлар воситасида.
Алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳати шундаки, янги тартибга кўра, автобусга чиқиш вақтида йўл ҳақи тўловини валидатор (махсус электрон қурилма) орқали тасдиқламаган ҳар қандай йўловчи расман чиптасиз (заяц) деб ҳисобланади ва унга нисбатан тегишли чоралар кўрилади.
Жамоат транспорти паркини янгилашга оид енгилликлар
Ҳукумат қарорида нафақат тўлов тизими, балки аҳолига хизмат кўрсатадиган автобусларнинг сифати ва қулайлигини ошириш масаласига ҳам алоҳида урғу берилган. Шаҳарларимизда экологик тоза ва замонавий транспорт воситалари кўпайишини рағбатлантириш мақсадида тадбиркорлар ва соҳа вакиллари учун катта имтиёз тақдим этилди.
Жумладан, 2027 йилнинг якунига қадар юртимизга «Евро-5» ва ундан юқори экологик класс талабларига жавоб берадиган, йўловчи сиғими катта бўлган янги автобусларни олиб киришда (импорт қилишда) утилизация йиғими бутунлай бекор қилинди. Бу эса яқин йилларда кўчаларимизда шинам, кенг ва экологияга зарар етказмайдиган замонавий автобуслар сафи янада кенгайишидан далолат беради.
Замин шарҳи: Автобусга чиққан заҳоти тўловни қайд этиш тизими ривожланган хорижий давлатлар тажрибасида ўзини оқлаган усул ҳисобланади. Бу тизим тартиб-интизомни мустаҳкамлаш билан бир қаторда, транспорт тизимидаги хуфиёна иқтисодиётга чек қўйишга хизмат қилади. Энг қувонарлиси, утилизация йиғимининг бекор қилиниши ортидан шинам ва катта сиғимли «Евро-5» автобусларининг кириб келиши жадаллашади. Бу эса тирбандликлар камайишига ва йўловчиларнинг манзилларига беармон, салқин ва қулай шароитларда етиб олишларига замин яратади!
Шаҳар транспорти тизимидаги энг сўнгги янгиликлар, ҳукумат қарорлари ва кундалик ҳаётимизга дахлдор бўлган энг ишончли, тезкор хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…