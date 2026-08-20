Урганч–Хива пулли йўли: 25 августдан янги тартиб ишга тушади

·17·Ўзбекистон
Урганч–Хива пулли йўли: 25 августдан янги тартиб ишга тушади
Қисқача

25 августдан Урганч–Хива пулли автомобил йўлида тўловлар автомобилларни тўхтатмасдан электрон тарзда тўлиқ ундирилиши режалаштирилган. Енгил автомобиллар учун тўлиқ Урганч–Хива йўналиши 25 000 сўм, 28 кмлик қисқа йўналиш эса 20 000 сўм этиб белгиланган. Транспорт оқими ва тўловлар сунъий интеллект асосидаги электрон тизим орқали бошқарилади, электрон ҳамённи олдиндан тўлдириш ва автоматик тўловдан фойдаланиш мумкин.

Ўзбекистондаги биринчи пулли автомобил йўли — УрганчХива трассасида ҳайдовчилар учун янги тўлов тизими жорий этилмоқда. Ҳозирда тизим синов режимида ишлаяпти, 25 августдан эса тўловларни тўлиқ ундириш режалаштирилган.

Энг муҳими, йўл ҳақи автомобилларни тўхтатмасдан электрон тарзда автоматик ундирилади.

Урганч–Хива йўлида қанча тўланади?

Енгил автомобиллар учун тарифлар йўналиш узунлигига қараб белгиланган:

Йўналиш

Йўл ҳақи

Тўлиқ Урганч–Хива йўналиши

25 000 сўм

28 кмлик қисқа йўналиш

20 000 сўм

Тўлов тизими 25 августдан тўлиқ ишга туширилиши режалаштирилган.

Тўлов автомобили тўхтатмасдан амалга оширилади

Янги тизимнинг асосий хусусияти — ҳайдовчилар йўл ҳақини тўлаш учун махсус пунктда тўхтаб ўтирмайди.

Транспорт оқими ва тўловлар сунъий интеллект асосидаги электрон тизим орқали бошқарилади. Шунингдек, электрон ҳамённи олдиндан тўлдириш ва автоматик тўловдан фойдаланиш имконияти мавжуд.

Йўл ҳақи автомобилларни тўхтатмасдан электрон шаклда ундирилади.

Трассада қандай ҳаракатланиш мумкин?

Янги йўлда ҳаракатланиш учун бир қатор талаблар белгиланган:

  • рухсат этилган тезлик — 40–130 км/соат;

  • тўхташ тақиқланган;

  • қайрилиб олишга рухсат берилмайди;

  • пиёдалар ҳаракати тақиқланган;

  • мопедлар ҳаракати тақиқланган;

  • от-аравалар ҳаракати тақиқланган;

  • тиркамали автомобиллар ҳаракати тақиқланган.

Шунингдек, трассанинг ўтказувчанлик қуввати кунига 30 мингдан ортиқ автомобилни ташкил этиши айтилмоқда.

Биринчи пулли йўлда янги тизим синовдан ўтмоқда

Урганч–Хива трассаси Ўзбекистонда пулли автомобиль йўли сифатида жорий этилаётган биринчи лойиҳадир. Ҳозирда тўлов механизми синовдан ўтказилмоқда.

Президент Шавкат Мирзиёев 18 август куни Хоразм вилоятига ташрифи давомида янги Урганч–Хива пулли автомобиль йўли билан танишган.

25 августдан ҳайдовчилар учун янги давр

Шундай қилиб, 25 августдан Урганч–Хива йўлида тўлов тизими тўлиқ ишга тушиши кутилмоқда. Ҳайдовчилар учун энг муҳим масала эса энди тарифлар, автоматик тўлов ва трассадаги ҳаракат қоидаларига риоя қилиш бўлади.

Сизнингча, Урганч–Хива йўлида 25 минг сўмлик тариф ўзини оқлайдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.

ЎзбекистонУрганчХиваШавкат МирзиёевХоразм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

35 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?35 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?Бугун, 14:12Уйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиландиУйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиландиБугун, 13:48Тадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиТадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиБугун, 09:43Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Кеча, 22:51Марказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиМарказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиКеча, 14:58Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?18.08, 09:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин