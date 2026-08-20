Урганч–Хива пулли йўли: 25 августдан янги тартиб ишга тушади
25 августдан Урганч–Хива пулли автомобил йўлида тўловлар автомобилларни тўхтатмасдан электрон тарзда тўлиқ ундирилиши режалаштирилган. Енгил автомобиллар учун тўлиқ Урганч–Хива йўналиши 25 000 сўм, 28 кмлик қисқа йўналиш эса 20 000 сўм этиб белгиланган. Транспорт оқими ва тўловлар сунъий интеллект асосидаги электрон тизим орқали бошқарилади, электрон ҳамённи олдиндан тўлдириш ва автоматик тўловдан фойдаланиш мумкин.
Ўзбекистондаги биринчи пулли автомобил йўли — Урганч–Хива трассасида ҳайдовчилар учун янги тўлов тизими жорий этилмоқда. Ҳозирда тизим синов режимида ишлаяпти, 25 августдан эса тўловларни тўлиқ ундириш режалаштирилган.
Энг муҳими, йўл ҳақи автомобилларни тўхтатмасдан электрон тарзда автоматик ундирилади.
Урганч–Хива йўлида қанча тўланади?
Енгил автомобиллар учун тарифлар йўналиш узунлигига қараб белгиланган:
Йўналиш
Йўл ҳақи
Тўлиқ Урганч–Хива йўналиши
25 000 сўм
28 кмлик қисқа йўналиш
20 000 сўм
Тўлов тизими 25 августдан тўлиқ ишга туширилиши режалаштирилган.
Тўлов автомобили тўхтатмасдан амалга оширилади
Янги тизимнинг асосий хусусияти — ҳайдовчилар йўл ҳақини тўлаш учун махсус пунктда тўхтаб ўтирмайди.
Транспорт оқими ва тўловлар сунъий интеллект асосидаги электрон тизим орқали бошқарилади. Шунингдек, электрон ҳамённи олдиндан тўлдириш ва автоматик тўловдан фойдаланиш имконияти мавжуд.
Йўл ҳақи автомобилларни тўхтатмасдан электрон шаклда ундирилади.
Трассада қандай ҳаракатланиш мумкин?
Янги йўлда ҳаракатланиш учун бир қатор талаблар белгиланган:
рухсат этилган тезлик — 40–130 км/соат;
тўхташ тақиқланган;
қайрилиб олишга рухсат берилмайди;
пиёдалар ҳаракати тақиқланган;
мопедлар ҳаракати тақиқланган;
от-аравалар ҳаракати тақиқланган;
тиркамали автомобиллар ҳаракати тақиқланган.
Шунингдек, трассанинг ўтказувчанлик қуввати кунига 30 мингдан ортиқ автомобилни ташкил этиши айтилмоқда.
Биринчи пулли йўлда янги тизим синовдан ўтмоқда
Урганч–Хива трассаси Ўзбекистонда пулли автомобиль йўли сифатида жорий этилаётган биринчи лойиҳадир. Ҳозирда тўлов механизми синовдан ўтказилмоқда.
Президент Шавкат Мирзиёев 18 август куни Хоразм вилоятига ташрифи давомида янги Урганч–Хива пулли автомобиль йўли билан танишган.
25 августдан ҳайдовчилар учун янги давр
Шундай қилиб, 25 августдан Урганч–Хива йўлида тўлов тизими тўлиқ ишга тушиши кутилмоқда. Ҳайдовчилар учун энг муҳим масала эса энди тарифлар, автоматик тўлов ва трассадаги ҳаракат қоидаларига риоя қилиш бўлади.
Сизнингча, Урганч–Хива йўлида 25 минг сўмлик тариф ўзини оқлайдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…