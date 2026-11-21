10 миллиард километр йўл босган BepiColombo Меркурийга яқинлашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа коинот агентлиги (ESA) ва Япония аерокоинот тадқиқотлар агентлигининг (JAXA)
- БепиКоломбо аппарати 10 миллиард километр масофани босиб ўтиб, Меркурий орбитасига чиқишга ҳозирлик кўрмоқда.
- 2018 йилда Франсуз Гвианасидан учирилган ушбу миссия сайёранинг ўта кескин ҳарорат ва кучли радиация шароитида тадқиқотлар олиб боришни кўзлайди.
10 миллиард километр масофани босиб ўтган BepiColombo коинот аппарати Меркурийга етарлича яқинлашиб олди ва унинг орбитасига чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Ушбу миссия Европа коинот агентлиги (ESA) ва Япония аэрокоинот тадқиқотлар агентлигининг (JAXA) қўшма лойиҳаси ҳисобланади.
Аппарат ўта кескин шароитларда ишлашга мажбур: Қуёшга энг яқин сайёра бўлган Меркурий сиртида ҳарорат кундузи +430°C га етиши, кечаси эса −180°C гача тушиши мумкин. Бундан ташқари, сайёра доимий равишда кучли қуёш радиацияси таъсирида бўлади.
Саккиз йиллик парвоз ва 11 дақиқалик хатарли манёвр
BepiColombo 2018 йилда Француз Гвианасидаги космодромдан учирилган эди. Қуёшнинг кучли гравитацион тортиши сабаб аппарат бутун йўл давомида тезлигини тинимсиз пасайтириб (тормозлаб) боришга ва траекториясини доимий мослаштиришга мажбур бўлди.
Сайёралар гравитациясидан фойдаланган ҳолда аппарат саккиз йил давомида:
Ер атрофини 1 марта,
Венерани 2 марта,
Меркурийни эса 6 марта айланиб ўтди.
Меркурий орбитасига чиқишда аппаратни энг хатарли синов кутмоқда: сайёранинг гравитацион кучи уни орбитада ушлаб қолиши учун BepiColombo 11 дақиқа ичида тезлигини зарур даражагача пасайтириши керак. Агар манёвр режадагидек кечмаса, аппарат сайёра ёнидан ўтиб, коинот қаърига учиб кетиши эҳтимоли бор.
Миссия жиҳати
Маълумот ва тафсилотлар
Ташкилотчилар
Европа коинот агентлиги (ESA) ва Япония аэрокоинот тадқиқотлар агентлиги (JAXA)
Учирилган йил ва жой
2018 йил, Француз Гвианаси космодроми
Босиб ўтилган йўл
10 миллиард километр; гравитацион манёврлар (Ер — 1, Венера — 2, Меркурий — 6)
Ҳарорат ва муҳит
+430°C дан −180°C гача ҳарорат, кучли қуёш радиацияси
Орбітага чиқиш синови
11 дақиқа ичида тезликни пасайтириш манёври
Сайёра сирлари: муз, ботиқликлар ва улкан ядро
Шу пайтгача Меркурийга фақат иккита NASA миссияси яқинлашган: 1970-йилларда Маринер 10 уч марта ёнидан учган, 2011 йилда эса «Мессенжер» орбитага чиқиб, тўрт йил ишлаган ва қутб кратерларида муз борлигини аниқлаган.
Янги миссия орқали олимлар қуйидаги масалаларга ойдинлик киритишни мақсад қилган:
Кратерлардаги муз: Қуёшга яқинликка қарамай, музнинг сайёра кратерларида қандай сақланиб қолиши;
Сирли чуқурликлар: Минглаб учрайдиган, деворлари тик, тўп-тўп жойлашган ва тахминан 100 минг йил атрофидаги геологик жиҳатдан ёш ботиқликларнинг метеорит зарбаларига боғлиқ бўлмаган келиб чиқиш сабаблари;
Фавқулодда катта металл ядро: Ойдан кичик ўлчамга эга бўлса-да, сайёранинг ғоят катта металл ядроси хусусиятлари.
BepiColombo бортида бирданига иккита орбитал аппарат жойлашган бўлиб, Меркурийга етиб боргач, бир неча ҳафтадан сўнг ажралади: ESA аппарати сиртни яқиндан, JAXA аппарати эса анча олис орбитадан туриб кузатув олиб боради.
Сизнингча, Меркурий сиртидаги сирли ботиқликларнинг пайдо бўлиши ва сайёранинг улкан металл ядроси ҳақидаги кашфиётлар Қуёш тизими эволюциясини тушунишга қандай янгилик олиб киради? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…