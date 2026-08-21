Трамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқда
АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон билан музокаралар олиб бориш ва янги келишувга эришиш қийинлашганини маълум қилди. Унинг фикрича, Эрон раҳбариятидаги юқори лавозимли шахсларнинг ҳалок бўлиши музокаралар жараёнига жиддий таъсир кўрсатган.
Теҳронда раҳбарият ўзгарди
Эроннинг янги олий раҳбари сифатида Можтаба Хоманаий отаси Али Хоманаийнинг ўрнини эгаллаган. Али Хоманаий 28 февраль куни бошланган АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши зарбалари биринчи кунида ҳалок бўлган.
Можтаба Хоманаий 9 мартга ўтар кечаси олий раҳбар этиб сайланганидан кейин ҳали омма олдида кўриниш бермаган. Шу билан бирга, унинг матбуот хизмати раҳбар номидан бир қатор баёнотларни эълон қилган.
«Муаммонинг бир қисми шундаки, кўплаб раҳбарлар ҳалок бўлди. Битим тузиш осон эмас», — деди Трамп.
АҚШ ким билан музокара қилишни билмаяпти
Трампнинг таъкидлашича, Эрондаги раҳбарият таркибидаги жиддий ўзгаришлар Вашингтон учун ҳам музокараларни мураккаблаштирган.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ маъмурияти вакиллари ҳозир ким билан музокара олиб бориш масаласида қийинчиликка дуч келмоқда.
Музокаралар қайта бошланиши мумкинми?
18 август куни Трамп АҚШ Эрон билан музокара олиб бормаётгани ва ҳозирча бундай музокараларни режалаштирмаётганини айтган эди.
Бироқ 19 август куни журналистлар билан суҳбатда Америка президенти икки давлат ўртасида тинчлик музокаралари қайта бошланиши эҳтимолини тан олди.
Шу тариқа, Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги эҳтимолий келишув тақдири ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда.
…