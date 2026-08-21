Трамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқда

·1·Дунё
Трамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқда

АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон билан музокаралар олиб бориш ва янги келишувга эришиш қийинлашганини маълум қилди. Унинг фикрича, Эрон раҳбариятидаги юқори лавозимли шахсларнинг ҳалок бўлиши музокаралар жараёнига жиддий таъсир кўрсатган.

Теҳронда раҳбарият ўзгарди

Эроннинг янги олий раҳбари сифатида Можтаба Хоманаий отаси Али Хоманаийнинг ўрнини эгаллаган. Али Хоманаий 28 февраль куни бошланган АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши зарбалари биринчи кунида ҳалок бўлган.

Можтаба Хоманаий 9 мартга ўтар кечаси олий раҳбар этиб сайланганидан кейин ҳали омма олдида кўриниш бермаган. Шу билан бирга, унинг матбуот хизмати раҳбар номидан бир қатор баёнотларни эълон қилган.

«Муаммонинг бир қисми шундаки, кўплаб раҳбарлар ҳалок бўлди. Битим тузиш осон эмас», — деди Трамп.

АҚШ ким билан музокара қилишни билмаяпти

Трампнинг таъкидлашича, Эрондаги раҳбарият таркибидаги жиддий ўзгаришлар Вашингтон учун ҳам музокараларни мураккаблаштирган.

Унинг сўзларига кўра, АҚШ маъмурияти вакиллари ҳозир ким билан музокара олиб бориш масаласида қийинчиликка дуч келмоқда.

Музокаралар қайта бошланиши мумкинми?

18 август куни Трамп АҚШ Эрон билан музокара олиб бормаётгани ва ҳозирча бундай музокараларни режалаштирмаётганини айтган эди.

Бироқ 19 август куни журналистлар билан суҳбатда Америка президенти икки давлат ўртасида тинчлик музокаралари қайта бошланиши эҳтимолини тан олди.

Шу тариқа, Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги эҳтимолий келишув тақдири ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиОлимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиБугун, 01:05«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олдиКеча, 23:50Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаГерманияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаКеча, 23:42Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиКеча, 23:20Мария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиМария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиКеча, 23:12Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБанк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувКеча, 23:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди