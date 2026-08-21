Икки россиялик асир Харков яқинидаги колониядан қочгани айтилмоқда

·5·Дунё
Икки россиялик асир Харков яқинидаги колониядан қочгани айтилмоқда

19 август куни кечқурун Украинанинг Telegram каналлари икки ҳарбий асир Украинадаги колониядан қочиб кетгани ҳақида хабар берди.

"Икки россиялик асир Украина Қуролли кучлари ҳарбий хизматчисини ўлдириб, Харков вилояти Изум тумани Петровское қишлоғидаги колониядан қочган," - деб ёзади Украина ОАВлари. Қочганлар 25-армия таркибида хизмат қилган Сайфоллоҳ Раҳматов ва Евгений Данилов экани қайд этилган.

Маълумотларга кўра, 1997 йил 10 майда туғилган Сайфоллоҳ Раҳматов Тожикистон фуқароси сифатида кўрсатилган бўлиб, “Сабля” тахаллусидан фойдаланган. 2004 йил 1 сентябрда туғилган Евгений Данилов эса Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида туғилган ва “Рокер” тахаллусига эга экани айтилмоқда.

Тарқалган хабарларга кўра, қочиш вақтида улар Украина Қуролли кучлари ҳарбий хизматчисини ўлдирган, унинг қуролини ҳамда тўқ кулранг Mercedes ML350 автомобилини олиб, ҳудудни тарк этган.

Украина Давлат жиноят-ижроия хизмати бундай воқеа содир бўлмаганини маълум қилди.

"Украинанинг ГУИС тизимидаги муассасалардан маҳкумлар, маҳбуслар ва ҳарбий асирларнинг қочиши кузатилмади," - дейилади хабарда.

ХарковУкраинаҚозоғистонАлматиМерседес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиТуркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиБугун, 15:35Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилдиУкраинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилдиБугун, 14:59Ота ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирдиОта ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирдиБугун, 13:5334 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилдиБугун, 13:30Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 10:02Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиҚиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиБугун, 09:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди