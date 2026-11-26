40 дан ортиқ тилни ўрганган машҳур полиглот Южи Белеза Ўзбекистонга келди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 40 дан ортиқ тилни биладиган машҳур полиглот-блогер Южи Белеза Ўзбекистонга ташриф буюрди.
- У 2026 йил 25 ноябр куни Тошкентда эканлигини тасдиқловчи видеоларни ижтимоий тармоқларга жойлаштирди.
- Япон ва ирланд миллатига мансуб блогер маҳаллий аҳоли билан ўзбек тилида мулоқот қилиб, миллий таомлардан татиб кўрди.
- Южи Белеза аввалроқ Япония кўчаларида берган ваъдасига биноан Тошкентга келиб, мошкичири истеъмол қилишни мақсад қилган эди.
Дунёнинг 40 дан ортиқ тилида эркин мулоқот қила оладиган машҳур полиглот-блогер Южи Белеза (Yuji Beleza) Ўзбекистонга етиб келди. 28 ёшгача 40 дан зиёд тилни ўзлаштиришга улгурган блогер 2026 йил 25 ноябрь куни ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида Тошкентда эканлигини тасдиқловчи илк видеоларини эълон қилди.
Тошкентга ташриф тафсилотлари ва олдиндан берилган ваъда
Тошкентдан илк кадрлар: Блогер Instagram саҳифасида «Ўзбекистонда эканлигимдан жуда хурсандман» («So Happy to be in Uzbekistan») изоҳи билан видео жойлаштирди. Кадрларда Южи маҳаллий аҳоли билан ўзбек тилида самимий суҳбатлашиб, миллий таомлардан татиб кўраётгани акс этган.
Япония кўчаларида берилган ваъда: Ушбу сафардан тахминан ўн кун аввал Южи Япония кўчаларида ўзбекистонлик йигитни учратиб қолган ва тез орада Ўзбекистонга бориб, Тошкентда албатта мошкичири татиб кўришга ваъда берган эди.
Машҳурлик сири: Келиб чиқиши япон ва ирланд бўлган Южи Белеза инглиз, япон, рус, немис ва турк тилларида эркин гаплашади. Шунингдек, у ўзбек тилини ҳам яхши ўзлаштирган ва яна 35 дан ортиқ тилда мулоқот қила олади.
Полиглот-блогер ҳақида асосий маълумотлар
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Исм-шарифи
Южи Белеза (Yuji Beleza)
Келиб чиқиши
Япон ва ирланд
Биладиган тиллари
40 дан ортиқ тил (жумладан, ўзбек, инглиз, япон, рус, немис ва турк тиллари)
Тошкентга ташрифи
2026 йил 25 ноябрь — маҳаллий аҳоли билан ўзбекча мулоқот ва миллий таомлар дегустацияси
Асосий контент услуби
Дунё бўйлаб саёҳат қилиб, одамлар билан тўсатдан уларнинг она тилида гаплашиш орқали ҳайратга солиш
Блогернинг Ўзбекистон бўйлаб саёҳати давомида олинган янги видеоларини унинг расмий YouTube канали ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали кузатиб бориш мумкин.
Сизнингча, хорижлик машҳур блогерларнинг ўзбек тилида равон гапириб, юртимиз маданияти ва миллий таомларини дунёга танитиши Ўзбекистон туризмига қандай таъсир кўрсатади? Сиз нечта хорижий тилни биласиз?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва битта хорижий тил ўрганишга эриниб юрган яқинларингизга ушбу илҳомлантирувчи хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…