Олмаотада танишини полиция ходимларидан тортиб олишга уринган аёл жанжал кўтарди (видео)

·57·Дунё
Олмаотада танишини полиция ходимларидан тортиб олишга уринган аёл жанжал кўтарди (видео)

Қозоғистоннинг Олмаота шаҳридаги Науризбай туманида, Абишев кўчасида жойлашган озиқ-овқат дўконида ўғирликка уриниш ҳолати содир бўлди. Ҳодиса 8 октябрь куни шаҳар полиция департаменти матбуот хизмати томонидан маълум қилинди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчиларнинг маълум қилишича, дўконга икки нафар эркак кирган. Улар дастлаб алкоголли ичимликлар жойлашган пештахта томон бориб, кейин маиший кимё маҳсулотлари бўлимига ўтган.

Кассадан ўтиш вақтида улардан бири фақат мармелад учун пул тўлаган, шампунни эса кийими остига яширган. Дўкон ходимлари бу ҳолатдан шубҳаланиб, товарларни текширган ва полиция чақирган.

Воқеа жойига участкавой инспектор ҳамда тезкор-тергов гуруҳи етиб келган. Шу пайт ушланган эркакнинг таниши бўлган аёл уни полиция ходимларидан тортиб олишга уринган. У жанжал кўтариб, ҳуқуқ-тартибот ходимларига қаршилик кўрсатган.

Полиция матбуот хизмати маълумотига кўра, ҳар икки эркак ҳамда аёл Науризбай тумани полиция бошқармасига олиб борилган.

Энди уларнинг ҳар бири ўз ҳаракатлари учун қонун олдида жавоб беради. Ҳодисага ҳуқуқий баҳо қонунчиликда белгиланган тартибда берилади.

ҚозоғистонНауризбай туманиАбишев кўчасиозиқ-овқат дўкони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиСанкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олди3 сентябр 22:47Футболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилдиФутболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилди15 сентябр 20:2716 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди5 октябр 00:07150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06Нью-Йоркда одамларга пичоқ билан ҳужум қилган аёл отиб ўлдирилдиНью-Йоркда одамларга пичоқ билан ҳужум қилган аёл отиб ўлдирилди15 сентябр 12:57Миннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиМиннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилди12 сентябр 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?