Олмаотада танишини полиция ходимларидан тортиб олишга уринган аёл жанжал кўтарди (видео)
Қозоғистоннинг Олмаота шаҳридаги Науризбай туманида, Абишев кўчасида жойлашган озиқ-овқат дўконида ўғирликка уриниш ҳолати содир бўлди. Ҳодиса 8 октябрь куни шаҳар полиция департаменти матбуот хизмати томонидан маълум қилинди.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчиларнинг маълум қилишича, дўконга икки нафар эркак кирган. Улар дастлаб алкоголли ичимликлар жойлашган пештахта томон бориб, кейин маиший кимё маҳсулотлари бўлимига ўтган.
Кассадан ўтиш вақтида улардан бири фақат мармелад учун пул тўлаган, шампунни эса кийими остига яширган. Дўкон ходимлари бу ҳолатдан шубҳаланиб, товарларни текширган ва полиция чақирган.
Воқеа жойига участкавой инспектор ҳамда тезкор-тергов гуруҳи етиб келган. Шу пайт ушланган эркакнинг таниши бўлган аёл уни полиция ходимларидан тортиб олишга уринган. У жанжал кўтариб, ҳуқуқ-тартибот ходимларига қаршилик кўрсатган.
Полиция матбуот хизмати маълумотига кўра, ҳар икки эркак ҳамда аёл Науризбай тумани полиция бошқармасига олиб борилган.
Энди уларнинг ҳар бири ўз ҳаракатлари учун қонун олдида жавоб беради. Ҳодисага ҳуқуқий баҳо қонунчиликда белгиланган тартибда берилади.
Изоҳлар 0
…