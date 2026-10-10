Туркия 15 ёшгача болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини бутунлай чекламоқда

·2·Дунё
Туркия 15 ёшгача болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини бутунлай чекламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 1-ноябрдан бошлаб Туркия 15 ёшга тўлмаган фуқароларга ижтимоий тармоқ хизматларини кўрсатишни қонунан тақиқлайди.
  • Бу чора янги профиллар очилишини чеклаш, мавжуд фойдаланувчиларнинг ёшини мажбурий текшириш ва ота-оналарнинг назоратини кучайтиришни ўз ичига олади.
  • Фойдаланувчиларнинг реал ёши эндиликда Туркиянинг электрон давлат хизматлари платформаси орқали шахсий идентификатор ёрдамида текширилади.

Дунё бўйлаб рақамли хавфсизлик ва ёш авлодни интернетнинг салбий таъсирларидан ҳимоя қилиш бўйича чекловлар кучаяётган бир вақтда, Туркия расмийлари ҳам кескин қарор қабул қилди. Жорий йилнинг 1 ноябридан бошлаб мамлакат ҳудудида 15 ёшга тўлмаган фуқароларга ижтимоий тармоқ хизматларини кўрсатиш қонунан тақиқланади.

Мазкур тартиб нафақат янги профиллар очилишини чеклайди, балки мавжуд тизимда фойдаланувчиларнинг ёшини мажбурий текшириш, 15 ёшдан катта бўлган ўсмирлар учун хавфсиз рақамли муҳит яратиш ва ота-оналарнинг назоратини кескин кучайтиришни ҳам ўз ичига олади.

Ёш қандай текширилади? Электрон давлат портали билан интеграция

Бунгача ижтимоий тармоқларда рўйхатдан ўтишда шунчаки туғилган санани қўлда кўрсатиш кифоя қилган бўлса, эндиликда бундай сохталаштиришларнинг олди олинади:

  • Давлат платформаси орқали идентификация: Янги қоидаларга кўра, ҳар бир ижтимоий тармоқ аккаунт очиш чоғида фойдаланувчининг реал ёшини Туркиянинг электрон давлат хизматлари платформаси (e-Devlet тизимига ўхшаш) орқали шахсий идентификатор ёрдамида текшириши шарт этиб белгиланди;

  • Автоматик рад этиш: Агар тизим фойдаланувчининг 15 ёшга тўлмаганини тасдиқласа, унинг аккаунт яратиш бўйича барча сўровлари автоматик тарзда рад этилади;

  • Алгоритмик назорат: Шунингдек, 15 ёшдан ошган фойдаланувчилар учун руҳий ва ахлоқий жиҳатдан зарарли контентларни чеклайдиган махсус мослаштирилган ички интерфейс тақдим этилади.

Глобал тенденция: Нега давлатлар бундай чораларга қўл урмоқда?

Туркиянинг бу қарори жаҳон миқёсидаги хавфсизлик тўлқинининг мантиқий давоми ҳисобланади:

  • Киберхавф ва руҳий саломатлик: Кўплаб халқаро тадқиқотлар ижтимоий тармоқларнинг ўсмирлар руҳиятига, жумладан, депрессия, кибербуллинг ва диққатни жамлай олмаслик муаммоларига сабаб бўлаётганини кўрсатмоқда;

  • Ота-оналар жавобгарлиги: Янги тартиб оилаларда болаларнинг экран қаршисидаги вақтини самарали бошқариш ва уларнинг виртуал хавфсизлигини таъминлашда ота-оналарга қўшимча қонуний дастакларни беради.

1 ноябрдан кучга кирадиган ушбу қатъий қоидалар хорижий медиа гигантлари (Instagram, TikTok, YouTube ва бошқалар) томонидан техник жиҳатдан қандай татбиқ этилиши ва бу тажриба минтақанинг бошқа давлатларига ҳам таъсир қиладими — бу масала экспертлар диққат марказида турибди.

Туркияe-Devletяшлар учун ижтимоий тармоқларцифрли хавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиЕвропа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди17 сентябр 13:51«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...22 август 17:55Индонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташландиИндонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташланди27 июн 12:29Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)Бугун 17:42Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?Бугун 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди