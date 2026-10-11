Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлди

·76·Дунё
Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Владимир Зеленскийнинг Россия билан тузилган энергетика келишувини «АҚШ маъмуриятининг ожизлиги» деб атаган баёноти Доналд Трампнинг ОАВ билан мулоқоти чоғида афсонавий боксчи Майк Тайсоннинг кескин реаксиясига сабаб бўлди.
  • Трампнинг яқин дўсти ва тарафдори ҳисобланган Тайсон, Зеленскийнинг баёнотини эшитган заҳоти юз қиёфасини ўзгартириб, репортёрнинг телефонига ғазаб билан қаради.

АҚШ президенти Дональд Трампнинг ОАВ вакиллари билан мулоқоти чоғида Украина раҳбари Владимир Зеленскийнинг Оқ уй манзилига билдирган кескин танқиди атрофида ноодатий вазият юзага келди. Журналистлар Трампга Зеленскийнинг Вашингтон ва Москва ўртасидаги энергетика келишувини «АҚШ маъмуриятининг ожизлиги» деб атаган видеолавҳасини кўрсатганда, президент ортида турган афсонавий боксчи Майк Тайсоннинг кескин ҳиссий реакцияси камералар эътиборига тушди.

Дональд Трампнинг кўп йиллик яқин дўсти ва тарафдори ҳисобланган оғир вазнли собиқ жаҳон чемпиони ўз дўстига қаратилган бундай баёнотни бефарқ қолдирмади.

Трамп ортидаги нигоҳ: Воқеа қандай юз берди?

ОАВ билан мулоқот давомида репортёрлар Дональд Трампга Владимир Зеленскийнинг Россия билан тузилган дизель битими ҳақидаги баёнотини келтириб, қурилмада ёзувни намойиш этишди:

  • Юз ифодасининг кескин ўзгариши: Телеграм-канал муаллифи, журналист Александр Юнашевнинг қайд этишича, Трампнинг ортида турган Майк Тайсон баёнотни эшитган заҳоти юз қиёфасини кескин ўзгартириб, репортёрнинг телефонига ғазабли нигоҳ ташлаган;

  • «Яна бир душман»: «Боксчи — Америка президентининг азалий тарафдори. У ўз қадрдонини ким ҳақорат қилаётганига очиқчасига қизиқиб қолди. Мана, яна бир душман орттиришди», — дея таъкидлади вазиятни кузатган журналист;

  • Ижтимоий тармоқлардаги муҳокама: Видеолавҳа тез фурсат ичида тармоқларда тарқалиб, сиёсат ва спорт оламидаги энг кўп муҳокама қилинган кадрлардан бирига айланди.

Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлди

Баҳс сабаби: Россия билан тузилган йирик дизель битими

Мазкур сиёсий тортишувга Вашингтон ва Москва ўртасидаги янги келишув сабаб бўлди:

  • 9 октябрдаги келишув: Дональд Трамп РФ президенти Владимир Путин билан АҚШга Россия дизель ёқилғисини етказиб бериш бўйича расмий келишувга эришганини эълон қилди;

  • Йирик ҳажмлар: Америка етакчисининг сўзларига кўра, биринчи партия 300 минг тоннадан ошади, ноябрь ойида эса яна 500 минг тонна етказиб берилиши кутилмоқда;

  • Зеленскийнинг реакцияси: Украина етакчиси Вашингтон ва Москва ўртасидаги бундай энергетик келишувни Оқ уйнинг кучсизлиги ва позицияларининг юмшаши сифатида баҳолаб, кескин норозилик билдирган эди.

АҚШ президентининг ушбу қарори ҳамда Зеленский билан очиқ тортишувлари фонида Майк Тайсон каби таниқли шахсларнинг Трамп ёнида пайдо бўлиши жамоатчилик эътиборини янада кучайтирмоқда.

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийМайк ТайсонРоссия-Украина дизель битими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилдиБугун 19:11«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?3 октябр 17:28Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди23 сентябр 08:36Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлари9 август 13:00Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!7 август 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди