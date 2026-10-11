Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Владимир Зеленскийнинг Россия билан тузилган энергетика келишувини «АҚШ маъмуриятининг ожизлиги» деб атаган баёноти Доналд Трампнинг ОАВ билан мулоқоти чоғида афсонавий боксчи Майк Тайсоннинг кескин реаксиясига сабаб бўлди.
- Трампнинг яқин дўсти ва тарафдори ҳисобланган Тайсон, Зеленскийнинг баёнотини эшитган заҳоти юз қиёфасини ўзгартириб, репортёрнинг телефонига ғазаб билан қаради.
АҚШ президенти Дональд Трампнинг ОАВ вакиллари билан мулоқоти чоғида Украина раҳбари Владимир Зеленскийнинг Оқ уй манзилига билдирган кескин танқиди атрофида ноодатий вазият юзага келди. Журналистлар Трампга Зеленскийнинг Вашингтон ва Москва ўртасидаги энергетика келишувини «АҚШ маъмуриятининг ожизлиги» деб атаган видеолавҳасини кўрсатганда, президент ортида турган афсонавий боксчи Майк Тайсоннинг кескин ҳиссий реакцияси камералар эътиборига тушди.
Дональд Трампнинг кўп йиллик яқин дўсти ва тарафдори ҳисобланган оғир вазнли собиқ жаҳон чемпиони ўз дўстига қаратилган бундай баёнотни бефарқ қолдирмади.
Трамп ортидаги нигоҳ: Воқеа қандай юз берди?
ОАВ билан мулоқот давомида репортёрлар Дональд Трампга Владимир Зеленскийнинг Россия билан тузилган дизель битими ҳақидаги баёнотини келтириб, қурилмада ёзувни намойиш этишди:
Юз ифодасининг кескин ўзгариши: Телеграм-канал муаллифи, журналист Александр Юнашевнинг қайд этишича, Трампнинг ортида турган Майк Тайсон баёнотни эшитган заҳоти юз қиёфасини кескин ўзгартириб, репортёрнинг телефонига ғазабли нигоҳ ташлаган;
«Яна бир душман»: «Боксчи — Америка президентининг азалий тарафдори. У ўз қадрдонини ким ҳақорат қилаётганига очиқчасига қизиқиб қолди. Мана, яна бир душман орттиришди», — дея таъкидлади вазиятни кузатган журналист;
Ижтимоий тармоқлардаги муҳокама: Видеолавҳа тез фурсат ичида тармоқларда тарқалиб, сиёсат ва спорт оламидаги энг кўп муҳокама қилинган кадрлардан бирига айланди.
Баҳс сабаби: Россия билан тузилган йирик дизель битими
Мазкур сиёсий тортишувга Вашингтон ва Москва ўртасидаги янги келишув сабаб бўлди:
9 октябрдаги келишув: Дональд Трамп РФ президенти Владимир Путин билан АҚШга Россия дизель ёқилғисини етказиб бериш бўйича расмий келишувга эришганини эълон қилди;
Йирик ҳажмлар: Америка етакчисининг сўзларига кўра, биринчи партия 300 минг тоннадан ошади, ноябрь ойида эса яна 500 минг тонна етказиб берилиши кутилмоқда;
Зеленскийнинг реакцияси: Украина етакчиси Вашингтон ва Москва ўртасидаги бундай энергетик келишувни Оқ уйнинг кучсизлиги ва позицияларининг юмшаши сифатида баҳолаб, кескин норозилик билдирган эди.
АҚШ президентининг ушбу қарори ҳамда Зеленский билан очиқ тортишувлари фонида Майк Тайсон каби таниқли шахсларнинг Трамп ёнида пайдо бўлиши жамоатчилик эътиборини янада кучайтирмоқда.
Изоҳлар 0
…