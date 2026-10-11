Яхши ҳаёт илинжида Кўрфаз давлатларига кетаётган муҳожирларнинг кемаси чўкиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жибути шимолидаги Годерия тумани соҳилларида 2026 йилнинг 8-9 октябр тунида муҳожирлар билан тўла кема ҳалокатга учраб, 109 киши, жумладан 15 бола ҳалок бўлди.
- Кеманинг ҳаддан ташқари тўлиб кетгани сабабли содир бўлган фожиа оқибатида 116 киши бедарак йўқолган, 80 нафари тирик қутқарилган.
Шарқий Африканинг Жибути давлати қирғоқлари яқинида муҳожирлар билан лиқ тўла бўлган кема ҳалокатга учраб, сувга ғарқ бўлди. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу мудҳиш фожиа оқибатида расман 109 киши ҳалок бўлган, уларнинг орасида 15 нафар ёш бола ҳам бор.
Яна 116 нафар йўловчи бедарак йўқолган деб ҳисобланмоқда, ҳозирда ҳудудда фавқулодда қутқарув операцияси давом этмоқда.
Фожиа қандай юз берди? Кечаси содир бўлган ҳалокат
Ҳодиса тафсилотлари ва кўлами ҳақида маълум қилинган асосий фактлар:
Ҳалокат жойи ва вақти: Фожиа 2026 йилнинг 8 октябридан 9 октябрига ўтар кечаси Жибути шимолидаги Годерия (Гухере) тумани соҳилларида юз берган;
Кеманинг ҳаддан ташқари тўлиб кетгани: Дастлабки ҳисоб-китобларга қараганда, сув транспорт воситасида тахминан 305–350 нафар одам бўлган;
Омон қолганлар: Кўрилган тезкор чоралар натижасида атиги 80 нафар йўловчи тирик ҳолда қутқариб қолинган.
Муҳожирларнинг мақсади нима эди?
Оғир турмуш шароитидан қочган инсонлар хавфли денгиз йўлини танлашга мажбур бўлишган:
Иш қидириб йўлга чиқиш: Муҳожирларнинг катта қисми Яман орқали Форс кўрфазининг бой давлатларига етиб боришни ва у ерда иш топиб, оиласига даромад жўнатишни ният қилган;
Хавфли маршрут: Африка шохи (Сомали, Эфиопия, Эритрея ва Жибути)дан Яман томон йўл оладиган денгиз йўли инсон контрабандаси билан шуғулланувчилар томонидан назорат қилинади ва у дунёдаги энг хавфли миграция йўналишларидан бири саналади.
Айни пайтда Жибути соҳилбўйи хизматлари ва маҳаллий қутқарувчилар бедарак йўқолган қолган йўловчиларни топиш мақсадида қидирув-қутқарув тадбирларини олиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…