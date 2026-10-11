Яхши ҳаёт илинжида Кўрфаз давлатларига кетаётган муҳожирларнинг кемаси чўкиб кетди

·27·Дунё
Яхши ҳаёт илинжида Кўрфаз давлатларига кетаётган муҳожирларнинг кемаси чўкиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жибути шимолидаги Годерия тумани соҳилларида 2026 йилнинг 8-9 октябр тунида муҳожирлар билан тўла кема ҳалокатга учраб, 109 киши, жумладан 15 бола ҳалок бўлди.
  • Кеманинг ҳаддан ташқари тўлиб кетгани сабабли содир бўлган фожиа оқибатида 116 киши бедарак йўқолган, 80 нафари тирик қутқарилган.

Шарқий Африканинг Жибути давлати қирғоқлари яқинида муҳожирлар билан лиқ тўла бўлган кема ҳалокатга учраб, сувга ғарқ бўлди. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу мудҳиш фожиа оқибатида расман 109 киши ҳалок бўлган, уларнинг орасида 15 нафар ёш бола ҳам бор.

Яна 116 нафар йўловчи бедарак йўқолган деб ҳисобланмоқда, ҳозирда ҳудудда фавқулодда қутқарув операцияси давом этмоқда.

Фожиа қандай юз берди? Кечаси содир бўлган ҳалокат

Ҳодиса тафсилотлари ва кўлами ҳақида маълум қилинган асосий фактлар:

  • Ҳалокат жойи ва вақти: Фожиа 2026 йилнинг 8 октябридан 9 октябрига ўтар кечаси Жибути шимолидаги Годерия (Гухере) тумани соҳилларида юз берган;

  • Кеманинг ҳаддан ташқари тўлиб кетгани: Дастлабки ҳисоб-китобларга қараганда, сув транспорт воситасида тахминан 305–350 нафар одам бўлган;

  • Омон қолганлар: Кўрилган тезкор чоралар натижасида атиги 80 нафар йўловчи тирик ҳолда қутқариб қолинган.

Муҳожирларнинг мақсади нима эди?

Оғир турмуш шароитидан қочган инсонлар хавфли денгиз йўлини танлашга мажбур бўлишган:

  • Иш қидириб йўлга чиқиш: Муҳожирларнинг катта қисми Яман орқали Форс кўрфазининг бой давлатларига етиб боришни ва у ерда иш топиб, оиласига даромад жўнатишни ният қилган;

  • Хавфли маршрут: Африка шохи (Сомали, Эфиопия, Эритрея ва Жибути)дан Яман томон йўл оладиган денгиз йўли инсон контрабандаси билан шуғулланувчилар томонидан назорат қилинади ва у дунёдаги энг хавфли миграция йўналишларидан бири саналади.

Айни пайтда Жибути соҳилбўйи хизматлари ва маҳаллий қутқарувчилар бедарак йўқолган қолган йўловчиларни топиш мақсадида қидирув-қутқарув тадбирларини олиб бормоқда.

Жибутимуҳожирлар ҳалокатиГодерияАфрика шохи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айланди15 сентябр 18:28Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлди15 сентябр 13:459 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиҚарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилди27 август 21:28Туркияда 110 йўловчили сайёҳлик кемаси чўкиб кетдиТуркияда 110 йўловчили сайёҳлик кемаси чўкиб кетди31 май 15:54Туркияда 110 йўловчили сайёҳлик кемаси сувга чўкиб кетдиТуркияда 110 йўловчили сайёҳлик кемаси сувга чўкиб кетди31 май 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди