Эльче — Атлетико Мадрид: жонли матнли трансляция (Испания Ла Лигаси)
Испания Ла Лигаси доирасидаги Эльче — Атлетико Мадрид учрашуви 28 ноябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Эльче бошланғич таркиби: 1. Дитуро М., 2. Буба Сангаре, 21. Сепеда Л., 23. Чуст В., 47. Морсильо Х., 16. Нето М., 14. Нино Ф., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 11. Валера Х., 12. Вильяр Г.
Эльче бош мураббийи: Анселми М.
Атлетико Мадрид бошланғич таркиби: 13. Облак Я., 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 23. Юльманн М., 7. Ли Кан Ин, 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж.
Атлетико Мадрид захирадагилари: 5. Кардозу Ж., 15. Дэвид Дж., 25. Эскивель С., 26. Уэсо Р., 6. Коке, 24. Ле Норман Р., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 3. Варгас О.
Атлетико Мадрид бош мураббийи: Симеоне Д.
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