Сунъий интеллект яратган суратлар пластик жарроҳликда нотўғри кутилмаларни келтириб чиқариши мумкин
Сунъий интеллектдан кундалик ҳаётда фойдаланиш кенгайгани сари пластик жарроҳлик соҳасида ҳам ноодатий талаблар пайдо бўлмоқда. Айрим одамлар ўз суратларини сунъий интеллект ёрдамида ўзгартириб, ҳосил бўлган тасвирларни пластик жарроҳларга кўрсатмоқда ва айнан шундай кўринишга эга бўлишни истамоқда. Бироқ мутахассислар бундай суратлар инсон анатомияси ва ҳар бир кишига хос тўқима хусусиятларини тўлиқ акс эттирмаслигини таъкидламоқда.
Туркиялик пластик жарроҳ, профессор доктор Ҳаяти Акбашнинг айтишича, сунъий интеллект яратган тасвирлар одамда амалда эришиб бўлмайдиган натижалар ҳақида тасаввур уйғотиши мумкин.
«Ҳар бир инсоннинг тўқима тузилиши бир-биридан фарқ қилади»
Мутахассис сунъий интеллектдан кўнгилочар мақсадларда ёки келажакдаги кўриниш ҳақида тасаввур ҳосил қилиш учун фойдаланиш мумкинлигини, бироқ ундан аниқ натижани кутмаслик кераклигини айтди.
«Сунъий интеллект яратган сурат ҳақиқатга мос келмайдиган кутилмаларни юзага келтириши мумкин. Ҳар бир инсоннинг териси, суяк тузилиши, генетик хусусиятлари ва тўқималарининг тикланиш механизмлари бир-биридан фарқ қилишини унутмаслик керак. Шу сабабли жарроҳлик амалиётидан кейинги натижа ижтимоий тармоқларда ёки сунъий интеллект ёрдамида яратилган суратлар билан бир хил бўлмайди», — деди Ҳаяти Акбаш.
«Мақсад — инсон учун эришиш мумкин бўлган энг яхши натижага эришиш»
Профессорнинг таъкидлашича, пластик жарроҳликдаги асосий мақсад ҳар бир инсоннинг ўзига хос анатомик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда энг мақбул натижага эришишдир.
«Пластик жарроҳнинг мақсади — инсоннинг мавжуд тўқималари, териси, генетик хусусиятлари ва тана скелети нисбатларини ҳисобга олиб, унинг имкониятлари доирасидаги энг яхши натижани яратиш. Юзни ёшартириш операцияларидан кейин инсонлар мамнун бўлиши учун уларнинг кутилмалари реал бўлиши керак. Акс ҳолда, ҳафсаласи пир бўлиши мумкин. Сунъий интеллект одамларни хурсанд қилиш учун ишлатиладиган восита бўлиш ўрнига, умидсизликка сабаб бўладиган механизмга айланиши мумкин. Айниқса, юзни ёшартириш операциясини ўйлаётган кишиларга сунъий интеллект яратган тасвирлар асосида ўз олдиларига реал мақсадлар қўйишни тавсия қиламан», — дея таъкидлади мутахассис.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…