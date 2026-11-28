Перуда қуролланган босқинчилар зирҳли машинадан олтинларни талон-торож қилди (видео)
2026 йил 27 ноябрь куни эрталаб Перунинг Кальяо (Callao) вилоятида қуролланган ниқобли жиноятчилар қимматбаҳо юк ортилган зирҳли автомобилга ҳужум уюштирди. Ҳодиса маҳаллий вақт билан соат 06:30 атрофида пойтахт Лима яқинидаги Хорхе Чавес халқаро аэропортига олиб борувчи Коста-Верде (Costa Verde) трассасида содир бўлган.
30 дан ортиқ ўқ узилди: ҳужум қандай амалга оширилди?
Маълумотларга кўра, 8 нафардан 10 нафаргача бўлган ниқобли босқинчилар бир нечта автомобиль ёрдамида қора рангли зирҳли йўлтанламас йўлини тўсиб қўйган. Шундан сўнг жиноятчилар транспорт воситасига қарата 30 дан ортиқ ўқ узган ва ойналарини синдириб, ичидаги олтин қуймалари ҳамда заргарлик буюмлари солинган чамадон ва сумкаларни олиб қочган.
Отишма оқибатида машина ичида бўлган икки киши — 29 ёшли Ҳиндистон фуқароси Виджай Паграни Иза ва 35 ёшли Перу фуқароси Мари Натали Миранда Эспиноза тан жароҳати олган. Улар зудлик билан шифохонага ётқизилган бўлиб, айни дамда аҳволи барқарор экани маълум қилинган.
Полиция суриштируви ва муҳим далиллар
Перу Миллий полицияси (PNP) босқинчиларни қўлга олиш бўйича махсус қидирув амалиётини бошлаб юборди. Ҳодиса юзасидан қуйидаги тафсилотлар маълум:
Кўрсаткичлар
Расмий ва дастлабки маълумотлар
Сана, вақт ва жой
2026 йил 27 ноябрь, соат 06:30 — Кальяо вилояти, Коста-Верде трассаси (Хорхе Чавес аэропорти йўли)
Босқинчилар сони ва усули
8–10 нафар ниқобли шахс бир нечта машинада йўлни тўсиб, зирҳли автомобилга 30 дан ортиқ ўқ узган
Ўғирланган юк
Олтин қуймалари ва заргарлик буюмлари солинган чамадон ҳамда сумкалар (аниқ қиймати ҳисобланмоқда)
Жабрланганлар
Виджай Паграни Иза (29 ёш, Ҳиндистон) ва Мари Натали Миранда Эспиноза (35 ёш, Перу) — аҳволи барқарор
Терговдаги муҳим излар
Ҳужумда қатнашган машиналардан бирининг давлат рақами (аввал қурол савдоси ва суиқасд ишларида қайд этилган) аниқланган, қочиш вақтида ташлаб кетилган мобил телефонлар топилган
Сизнингча, халқаро аэропортга олиб борувчи йирик магистралда бундай уюшқоқ ва дадил босқинчилик содир этилиши хавфсизлик чораларини янада кучайтириш зарурлигини кўрсатмаяптими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳондаги энг шов-шувли криминал воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…