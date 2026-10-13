Қамоқдаги таниқли рэпер ва продюсер P.Diddy атрофида нималар юз бермоқда?
АҚШлик таниқли рэпер ва продюсер P.Diddy (Шон Комбс) жазо ўтаётган қамоқхонасидан бошидан олган жароҳати сабабли шошилинч равишда тиббиёт муассасасига олиб кетилди. TMZ портали берган маълумотларга кўра, воқеа шанба, 10 октябрга ўтар кечаси содир бўлган.
Артистга тез тиббий ёрдам кўрсатилганидан сўнг, у қайтадан ахлоқ тузатиш муассасасига қайтарилган, бироқ жароҳатнинг келиб чиқиш сабаблари ҳамон сир бўлиб қолмоқда.
Тунги қўнғироқ ва номаълум жароҳат тафсилотлари
Воқеа жойидан олинган маълумотларга кўра, тиббий ёрдам тезкорлик билан ташкил этилган:
Тунги соат 01:00 даги чақирув: Тез ёрдам машинаси Шон Комбс сақланаётган Нью-Жерси штатидаги FCI Fort Dix қамоқхонаси ҳудудидан тахминан тунги соат бирларда чиқиб кетган;
Ҳаёт учун хавф йўқ: Шифокорлар жароҳатни рэпернинг ҳаёти учун хавф туғдирмайдиган даражада деб баҳолади. Эрталабга келиб у қамоқхонага қайтарилди — у ҳушида бўлган ва эркин гапира олган;
Ҳуқуқшунослар текшируви: Травма айнан қандай шароитда олингани ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Рэпернинг юридик гуруҳи ҳолат юзасидан суриштирув олиб бормоқда ва унинг хавфсизлиги биринчи ўринда эканини билдирди.
Жанжаллар, бир кишилик камера ва муддатнинг ўзгариши
Шон Комбснинг панжара ортидаги ҳаёти кетма-кет можаролар билан давом этмоқда:
Суд ҳукми: 2025 йилнинг октябрь ойида Комбс фоҳишалик мақсадида одам ташиш бўйича иккита айблов билан 50 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинган ҳамда Бруклиндаги тергов ҳибсхонасидан Форт-Диксга ўтказилган эди;
Озодликка чиқиш санаси: Ички тартиб-қоидаларни бузиш ва бошқа маҳбуслар билан чиқишмаслик сабабли унинг озод этилиш муддати бир неча бор ўзгарди — дастлаб 2028 йил май ойидан июнга, кейин февралга ва энг сўнгги маълумотларга кўра 2028 йилнинг январь ойига кўчирилган;
Бир кишилик камерага ўтказилиш: TMZ нашрининг ёзишича, октябрь ойи бошида Diddy’нинг қамоқхонадаги «ҳашаматли ҳаёти» ҳақида хабарлар тарқалганидан сўнг, у махсус назорат остидаги бир кишилик камерага жойлаштирилган эди.
АҚШ шов-бизнесининг энг йирик можаролари марказида турган P.Diddy атрофидаги воқеалар бутун дунё медиасида катта қизиқиш билан кузатилмоқда.
Изоҳлар 0
…