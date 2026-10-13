Қамоқдаги таниқли рэпер ва продюсер P.Diddy атрофида нималар юз бермоқда?

·0·Дунё
Қамоқдаги таниқли рэпер ва продюсер P.Diddy атрофида нималар юз бермоқда?

АҚШлик таниқли рэпер ва продюсер P.Diddy (Шон Комбс) жазо ўтаётган қамоқхонасидан бошидан олган жароҳати сабабли шошилинч равишда тиббиёт муассасасига олиб кетилди. TMZ портали берган маълумотларга кўра, воқеа шанба, 10 октябрга ўтар кечаси содир бўлган.

Артистга тез тиббий ёрдам кўрсатилганидан сўнг, у қайтадан ахлоқ тузатиш муассасасига қайтарилган, бироқ жароҳатнинг келиб чиқиш сабаблари ҳамон сир бўлиб қолмоқда.

Тунги қўнғироқ ва номаълум жароҳат тафсилотлари

Воқеа жойидан олинган маълумотларга кўра, тиббий ёрдам тезкорлик билан ташкил этилган:

  • Тунги соат 01:00 даги чақирув: Тез ёрдам машинаси Шон Комбс сақланаётган Нью-Жерси штатидаги FCI Fort Dix қамоқхонаси ҳудудидан тахминан тунги соат бирларда чиқиб кетган;

  • Ҳаёт учун хавф йўқ: Шифокорлар жароҳатни рэпернинг ҳаёти учун хавф туғдирмайдиган даражада деб баҳолади. Эрталабга келиб у қамоқхонага қайтарилди — у ҳушида бўлган ва эркин гапира олган;

  • Ҳуқуқшунослар текшируви: Травма айнан қандай шароитда олингани ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Рэпернинг юридик гуруҳи ҳолат юзасидан суриштирув олиб бормоқда ва унинг хавфсизлиги биринчи ўринда эканини билдирди.

Жанжаллар, бир кишилик камера ва муддатнинг ўзгариши

Шон Комбснинг панжара ортидаги ҳаёти кетма-кет можаролар билан давом этмоқда:

  • Суд ҳукми: 2025 йилнинг октябрь ойида Комбс фоҳишалик мақсадида одам ташиш бўйича иккита айблов билан 50 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинган ҳамда Бруклиндаги тергов ҳибсхонасидан Форт-Диксга ўтказилган эди;

  • Озодликка чиқиш санаси: Ички тартиб-қоидаларни бузиш ва бошқа маҳбуслар билан чиқишмаслик сабабли унинг озод этилиш муддати бир неча бор ўзгарди — дастлаб 2028 йил май ойидан июнга, кейин февралга ва энг сўнгги маълумотларга кўра 2028 йилнинг январь ойига кўчирилган;

  • Бир кишилик камерага ўтказилиш: TMZ нашрининг ёзишича, октябрь ойи бошида Diddy’нинг қамоқхонадаги «ҳашаматли ҳаёти» ҳақида хабарлар тарқалганидан сўнг, у махсус назорат остидаги бир кишилик камерага жойлаштирилган эди.

АҚШ шов-бизнесининг энг йирик можаролари марказида турган P.Diddy атрофидаги воқеалар бутун дунё медиасида катта қизиқиш билан кузатилмоқда.

P.DiddyШон КомбсFCI Fort DixНью-Жерси қамоқхонаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!14 сентябр 11:52Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?1 август 15:46«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлди«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлди10 сентябр 10:46Америкалик рэпер машинасидан бир қизнинг чириган жасади топилдиАмерикалик рэпер машинасидан бир қизнинг чириган жасади топилди19 апрел 16:00Таиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиТаиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этди12 июн 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда