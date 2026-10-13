Сеулга кетаётган самолётда ўзбекистонлик шифокор аёл йўловчининг ҳаётини сақлаб қолди

·14·Дунё
Сеулга кетаётган самолётда ўзбекистонлик шифокор аёл йўловчининг ҳаётини сақлаб қолди

11 октябрь куни Ўзбекистон ҳаво йўлларига тегишли самолётда парвоз вақтида фавқулодда вазият юзага келди. Аёл йўловчилардан бирининг аҳволи тўсатдан оғирлашиб, унга зудлик билан тиббий ёрдам кўрсатиш зарурати туғилди.

Воқеа ҳақида видео улашган йўловчининг маълум қилишича, аёлнинг қон босими кескин пасайиб кетган ва у оғир шок ҳолатига тушган. Вазият жиддийлашгач, самолёт экипажи йўловчилар орасида шифокор бор-йўқлигини сўраб, ёрдам излаган. Ҳатто самолётни фавқулодда қўндириш масаласи ҳам кўриб чиқилган.

Шу пайтда яқин ўриндиқлардан бирида Ўзбекистон фуқароси, шифокор Комил Хасанов бўлган. У Жанубий Кореядаги Чунгбук университети шифохонасида амалиёт ўташ учун йўлга чиққан эди.

Шифокорнинг айнан шу рейсда бўлгани аёлга ўз вақтида тиббий ёрдам кўрсатиш имконини берган.

Ушбу ҳодиса парвоз вақтида кутилмаган вазиятларда тиббиёт ходимларининг борлиги нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

11 октябрьКомил ХасановЧунгбук университетиЎзбекистон ҳаво йўллари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36Самолётда эшикни очишга уринган йўловчи парвоз вақтида вафот этдиСамолётда эшикни очишга уринган йўловчи парвоз вақтида вафот этди8 октябр 19:02Хитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилдиХитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилди7 октябр 15:04Самолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлдиСамолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлди22 сентябр 12:1276 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди76 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди3 октябр 14:45Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?14 июл 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда