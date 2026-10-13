Покистонда поезд рельсдан чиқиб кетди, қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар бор (видео)
Покистонда йўловчи поездининг рельсдан чиқиб кетиши оқибатида оғир йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Маҳаллий расмий манбалар ва фавқулодда хизматлар берган дастлабки маълумотларга кўра, мазкур мудҳиш фожиа сабаб 4 киши ҳалок бўлган, яна 30 нафар йўловчи турли даражадаги тан жароҳатлари олган.
Фалокат содир бўлган ҳудудга зудлик билан қутқарув гуруҳлари ва тез тиббий ёрдам бригадалари сафарбар этилган.
Ҳодиса тафсилотлари ва ҳаракат йўналиши
Темир йўл фалокати бўйича маълум бўлган асосий жиҳатлар:
Қатнов йўналиши: Йўловчи поезди мамлакатнинг йирик порт шаҳри Карачидан Пешовар шаҳри томон ҳаракатланиб келаётган бўлган;
Жабрланганларга ёрдам: Жабрланган 30 нафар фуқарога воқеа жойида биринчи тез тиббий ёрдам кўрсатилиб, оғир аҳволдагилари яқин атрофдаги шифохоналарга шошилинч равишда етказилган;
Қутқарув ва тиклаш ишлари: Рельсдан чиқиб кетган вагонларни бартараф этиш ҳамда мазкур йўналишда тўхтаб қолган темир йўл қатновини қайта тиклаш чоралари кўрилмоқда.
Ҳозирда махсус комиссия тузилиб, поезднинг издан чиқиб кетишига техник носозлик ёки темир йўл инфратузилмасидаги муаммолар сабаб бўлгани ўрганилмоқда. Текширув натижалари бўйича қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…