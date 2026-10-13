Покистонда поезд рельсдан чиқиб кетди, қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар бор (видео)

·6·Дунё
Покистонда поезд рельсдан чиқиб кетди, қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар бор (видео)

Покистонда йўловчи поездининг рельсдан чиқиб кетиши оқибатида оғир йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Маҳаллий расмий манбалар ва фавқулодда хизматлар берган дастлабки маълумотларга кўра, мазкур мудҳиш фожиа сабаб 4 киши ҳалок бўлган, яна 30 нафар йўловчи турли даражадаги тан жароҳатлари олган.

Фалокат содир бўлган ҳудудга зудлик билан қутқарув гуруҳлари ва тез тиббий ёрдам бригадалари сафарбар этилган.

Ҳодиса тафсилотлари ва ҳаракат йўналиши

Темир йўл фалокати бўйича маълум бўлган асосий жиҳатлар:

  • Қатнов йўналиши: Йўловчи поезди мамлакатнинг йирик порт шаҳри Карачидан Пешовар шаҳри томон ҳаракатланиб келаётган бўлган;

  • Жабрланганларга ёрдам: Жабрланган 30 нафар фуқарога воқеа жойида биринчи тез тиббий ёрдам кўрсатилиб, оғир аҳволдагилари яқин атрофдаги шифохоналарга шошилинч равишда етказилган;

  • Қутқарув ва тиклаш ишлари: Рельсдан чиқиб кетган вагонларни бартараф этиш ҳамда мазкур йўналишда тўхтаб қолган темир йўл қатновини қайта тиклаш чоралари кўрилмоқда.

Ҳозирда махсус комиссия тузилиб, поезднинг издан чиқиб кетишига техник носозлик ёки темир йўл инфратузилмасидаги муаммолар сабаб бўлгани ўрганилмоқда. Текширув натижалари бўйича қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.

ПокистонЙўловчи поезКарачидан ПешоварТехник носозлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03Истанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиИстанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилинди20 июн 21:48Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширади21 сентябр 09:38Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)31 август 13:04Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиПокистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилинди24 июн 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда