Нодирбек Абдусатторов London Chess Classic 2026 турнирида пешқадамлар сафида бормоқда
Буюк Британия пойтахтида давом этаётган нуфузли London Chess Classic 2026 халқаро шахмат турнирида 3-тур беллашувлари якунланди. Расмий мукофот жамғармаси 50 000 фунт стерлингни (ғолиб — 15 000 фунт) ташкил этувчи мазкур мусобақада амалдаги чемпион — ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов унвонини муносиб ҳимоя қилмоқда.
Абдусатторовнинг илк уч турдаги натижалари
«Мастерс» гуруҳида 10 нафар гроссмейстер 9 тур давомида ғолиблик учун кураш олиб бормоқда. Ҳамюртимиз турнирни ғалаба билан бошлаган бўлса, кейинги икки баҳсда тажрибали рақиблари билан муросага келди:
1-тур: Мезбон гроссмейстер Шрейас Ройал устидан ишончли ғалаба.
2-тур: Яна бир англиялик таниқли шахматчи Майкл Адамс билан дуранг.
3-тур: Кеча ўтказилган партияда украиналик афсонавий фахрий гроссмейстер Василий Иванчук билан очколар бўлишиб олинди.
Турнир жадвалидаги вазият ва бугунги 4-тур ўйинлари
3-турда америкалик Левон Аронян Майкл Адамсни мағлуб этиб, 2,5 очко билан якка пешқадамга айланиб олди. Унинг ортидан уч нафар шахматчи 2 очкодан жамғарган ҳолда таъқиб қилиб бормоқда.
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа формати ва мукофот пули
10 иштирокчи, 9 тур; умумий жамғарма — 50 000 фунт (ғолибга — 15 000 фунт)
Якка пешқадам (3-турдан сўнг)
Левон Аронян (АҚШ) — 2,5 очко
Таъқибчилар гуруҳи (2 очкодан)
Нодирбек Абдусатторов (Ўзбекистон), Энди Вудвард, Гавейн Маророа Жонс
Абдусатторовнинг 4-турдаги баҳси
Бугун, 28 ноябрь куни қора доналарда англиялик 39 ёшли Гавейн Маророа Жонсга қарши ўйнайди
Пешқадамнинг 4-турдаги баҳси
Левон Аронян қора доналарда Василий Иванчук билан ҳисоб-китоб қилади
Сизнингча, бугун 4-турда қора доналарда Гавейн Маророа Жонсга қарши ўйнайдиган Нодирбек Абдусатторов ғалаба қозониб, турнир жадвалида яна етакчилар қаторига кўтарила оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати ҳамда Нодирбек Абдусатторовнинг Лондондаги иштирокини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…