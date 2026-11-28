Жаҳон кубоги. Феруза Казакова япониялик рақибасини нокдаунга тушириб, ғалаба қозонди
Тошкент шаҳрида старт олган бокс бўйича Жаҳон кубогининг финал босқичи доирасида Ўзбекистон аёллар терма жамоаси вакиласи Феруза Казакова илк беллашувини муваффақиятли ўтказди. -51 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган ҳамюртимиз япониялик Юна Нишинакага қарши жанг олиб борди.
Нокдаун ва якдил ғалаба
Тўлиқ давом этган учрашув мобайнида Феруза Казакова рақибасига нисбатан катта устунликка эришди. Боксчимиз жанг давомида япониялик рақибасини нокдаун ҳолатига туширишга ҳам муваффақ бўлди ва якунда ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Жанг тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа
Бокс бўйича Жаҳон кубоги финал босқичи (Тошкент)
Вазн тоифаси
-51 кг (аёллар ўртасида)
Жуфтлик
Феруза Казакова (Ўзбекистон) — Юна Нишинака (Япония)
Якуний натижа
5:0 (Феруза Казакова кейинги босқичга йўл олди)
Эътиборли ҳолат
Жанг давомида рақиба нокдаун ҳолатига туширилди
Сизнингча, япониялик рақибаси устидан ёрқин ғалаба қозонган Феруза Казакова Тошкентдаги Жаҳон кубогида -51 кг вазн тоифаси ғолиблигини қўлга кирита оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси ҳамда Тошкентда ўтаётган Жаҳон кубогининг энг муҳим натижаларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу қувончли хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…