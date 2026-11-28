Ҳиндистонлик депутат қизининг тўйига 400 минг меҳмон чақириб, катта шов-шув кўрсатди
Ҳиндистоннинг энг камбағал ҳудудларидан бири саналган Биҳар штати қонун чиқарувчи ассамблеяси депутати Анант Сингҳ қизи Шиванги Сингҳнинг никоҳ тўйини мисли кўрилмаган кўлам ва дабдаба билан ўтказди. Беш кун давом этган тантаналарга қарийб 400 минг нафар меҳмон ташриф буюрган.
2,5 гектар майдон, 500 нафар ошпаз ва вертолёт майдончалари
Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, тўй маросими 2,5 гектар ҳудудни эгаллаган. Меҳмонларга хизмат кўрсатиш учун 500 нафар ошпаз жалб этилиб, юз минглаб анъанавий ширинликлар ва таомлар тайёрланган. Тадбирга бепул овқатланиш истагида бўлган минглаб маҳаллий аҳоли вакиллари ҳам оқиб келган.
Айни пайтда тўй мезбони — депутат Анант Сингҳнинг шахси ҳам жамоатчилик ва матбуот диққат марказида турибди. Маълумотларга кўра, унга нисбатан қотиллик, қотилликка суиқасд ва товламачилик каби оғир жиноятлар бўйича 20 дан ортиқ (баъзи манбаларда 28 та) жиноят иши юзасидан тергов ва суд жараёнлари олиб борилмоқда.
Дабдабали тўйнинг асосий тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Расмий ва ОАВ маълумотлари
Тўй мезбони
Анант Сингҳ — Ҳиндистоннинг Биҳар штати депутати
Давомийлиги ва майдони
5 кун давом этган, 2,5 гектар майдонни эгаллаган
Меҳмонлар сони
Қарийб 400 минг киши (бепул таом учун келган минглаб одамлар билан бирга)
Ташкилий кўлам
500 нафар ошпаз, VIP меҳмонлар учун махсус вертолёт қўниш майдончалари қурилган
Депутатнинг ҳуқуқий ҳолати
Қотиллик ва товламачилик каби моддалар бўйича 20 дан ортиқ иш юзасидан тергов қилинмоқда
Сизнингча, аҳолининг катта қисми ижтимоий қийинчиликлар билан яшаётган ҳудудда амалдорлар томонидан бундай 400 минг кишилик дабдабали тўйлар ўтказилишига қандай баҳо бериш керак?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳондаги энг ғаройиб ва шов-шувли воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…