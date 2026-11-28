Telegram iPhone эгаларини жиддий хакерлик ҳужуми хавфидан огоҳлантирди
Telegram iOS операцион тизимининг эски версияларидан фойдаланаётган iPhone эгалари оммавий киберҳужумлар нишонигa айланиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Мессенжер асосчиси Павел Дуровнинг таъкидлашича, айрим ҳолатларда смартфонга рухсатсиз кириш учун зарарли веб-сайтни очишнинг ўзи етарли бўлиши мумкин. Бу ҳақида у X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди.
«iPhone фойдаланувчилари оммавий равишда хакерлик ҳужумига учрамоқда. Агар iOS версиянгиз ҳатто бироз эскирган бўлса ҳам, барча маълумотларингиз хавф остида. Телефонни бузиб кириш учун шунчаки бирор сайтни очишнинг ўзи кифоя қилиши мумкин. Биз iOS’нинг эски версияларидан фойдаланаётган барча фойдаланувчиларимизга ушбу огоҳлантиришни юборяпмиз», — деб ёзган Павел Дуров.
Telegram томонидан фойдаланувчиларга юборилган огоҳлантириш хабарида ҳам операцион тизимнинг эски версияларида бир қатор хавфсизлик заифликлари мавжудлиги таъкидланган. Бундай камчиликлар кибержиноятчилар учун қурилмага кириш имкониятини яратиши, натижада эса фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари, ёзишмалари ва аккаунтлари хавф остида қолиши мумкин.
Шу сабабли мессенжер iPhone эгаларига қурилмалари хавфсизлигини таъминлаш учун iOS операцион тизимининг мавжуд энг сўнгги янгиланишини ўрнатишни тавсия қилган. Бу орқали тизимда аниқланган заифликларни бартараф этиш ва эҳтимолий киберҳужумлар хавфини камайтириш мумкин.
Аввалроқ Apple компанияси ҳам веб-контентни қайта ишлаш жараёни билан боғлиқ хавфсизлик камчиликларини бартараф этиш мақсадида бир неча бор махсус янгиланишлар тақдим этган. Хусусан, 2025 йил март ойида компания iOS 18.3.2 версиясини ўрнатишни тавсия қилган эди. Мазкур янгиланиш орқали браузернинг WebKit механизмида аниқланган хавфсизлик муаммоси бартараф этилган.
Apple маълумотларига кўра, махсус тарзда тайёрланган зарарли веб-контент браузернинг ҳимояланган муҳитидан чиқиб кетишига имкон бериши мумкин бўлган. Компания ушбу заифликдан iOS 17.2 дан олдинги версиялардан фойдаланаётган айрим шахсларга қарши мураккаб киберҳужумларда фойдаланилган бўлиши мумкинлигини ҳам билдирган.
Шунингдек, 2026 йил июль ойида Apple хавфсизлик билан боғлиқ қарийб 90 та тузатишни ўз ичига олган iOS 26.6 янгиланишини ҳам тақдим этган. «Forbes» нашри киберхавфсизлик соҳаси мутахассисларига таяниб, ушбу янгиланишлар орасида WebKit механизми билан боғлиқ заифликларни бартараф этишга қаратилган тузатишлар ҳам мавжуд бўлганини хабар қилган.
Мутахассислар бундай ҳолатларда смартфон операцион тизимини ўз вақтида янгилаб бориш муҳимлигини таъкидлайди. Чунки эски версияларда сақланиб қолган хавфсизлик камчиликлари шахсий маълумотлар ва қурилмадаги бошқа муҳим ахборотларнинг ҳимоясига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…