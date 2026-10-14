Ҳиндистонда эркаклар аёллар тунги кўйлагида банкоматдаги пулларни ўғирлади (видео)

·36·Дунё
Ҳиндистонда эркаклар аёллар тунги кўйлагида банкоматдаги пулларни ўғирлади (видео)

Ҳиндистоннинг Телангана штатида ноодатий банкомат ўғирлиги содир бўлди. Номаълум шахслар жиноят жойига тез ёрдам машинасида келиб, аёллар тунги кўйлаклари ва ниқобларда банкоматни бузиб, ичидаги пулларни олиб кетган. Бу ҳақда Zakon.kz хабар берди.

Ҳодиса Камаредди туманида юз берган. Кузатув камералари ёзувларида тунги соат бирлар атрофида банк биноси олдига тез ёрдам машинасига ўхшаш транспорт воситаси келиб тўхтагани акс этган. Ундан аёллар тунги кўйлакларини кийган ва юзларига ниқоб таққан эркаклар тушган.

Босқинчилар махсус кесувчи асбоблар ёрдамида банкоматни бузиб, ичидаги барча нақд пулни олиб, воқеа жойидан қочиб кетган.

Эрталаб маҳаллий аҳоли банкоматнинг бузилганини пайқаб, полицияга хабар берган. Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари кузатув камераларидаги ёзувларни ўрганиб, гумонланувчиларнинг шахсини аниқлаш ва уларнинг ҳаракат йўналишини кузатишга ҳаракат қилмоқда.

Шунингдек, терговчилар жиноятчилар фойдаланган транспорт воситаси ҳақиқий тез ёрдам машинаси бўлганми ёки улар бошқа автомобилни тез ёрдам машинасига ўхшатиб безатганми, деган саволга ҳам аниқлик киритмоқда.

Банкоматдан қанча пул ўғирлангани ҳозирча маълум эмас. Аниқ миқдор банк ходимлари томонидан ҳисобланмоқда.

ТеланганаКамареддибанкомат ўғирлигиҲиндистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди22 сентябр 09:38150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобида15 сентябр 11:14Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очдиДевор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди23 сентябр 10:5222 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади10 сентябр 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда