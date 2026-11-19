Трамп Путин билан кутилмаганда учрашди, Си Цзиньпин билан музокаралар эса кечикди
Дональд Трамп Владимир Путин билан кутилмаган учрашувда Россия раҳбарини «дўстим» деб атади. Икки раҳбарнинг қисқа мулоқоти журналистлар учун ҳам кутилмаган бўлиб, улар учрашув бошланганидан кўп ўтмай хонадан чиқариб юборилди. Бу воқеа Трампнинг Си Цзиньпин билан режалаштирилган музокаралари кечикишига ҳам сабаб бўлди. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.
«У ким? У менинг дўстим»
Трамп хонага кириб келганида Владимир Путинга ишора қилиб, уни дўсти сифатида таништирган.
«У ким? У менинг дўстим», — деган АҚШ президенти.
Россия раҳбари ҳам америкалик ҳамкасбига инглиз тилида миннатдорлик билдирган: «Thank you so much», яъни «Катта раҳмат».
Икки раҳбар ўртасидаги ушбу қисқа мулоқот уларнинг шахсий муносабатларига ишора қилувчи эпизод сифатида диққатни тортди.
Журналистлар 58 сониядан кейин чиқариб юборилди
Reuters маълумотига кўра, Путин ва Трампнинг мулоқоти олдиндан кутилмаган тарзда бўлиб ўтган.
Журналистлар Трамп хонага кирганидан тахминан 58 сония ўтгач, учрашув жойидан чиқариб юборилган. Шу сабабли икки раҳбарнинг кейинги суҳбати қандай кечгани ва нималар муҳокама қилингани ҳақида оммавий ахборот воситаларига батафсил маълумот берилмаган.
Путин билан учрашув Си Цзиньпин билан музокараларга таъсир қилди
Трампнинг Владимир Путин билан кутилмаган мулоқоти унинг Хитой раҳбари Си Цзиньпин билан режалаштирилган учрашуви вақтига ҳам таъсир кўрсатган.
Reuters хабар қилишича, Путин билан учрашув сабаб Трампнинг Си Цзиньпин билан музокаралари кечиккан.
Шу тариқа, қисқа ва кутилмаган мулоқот халқаро саммитдаги дипломатик кун тартибига ҳам таъсир кўрсатган эпизодга айланди. Бироқ Путин ва Трамп суҳбатининг мазмуни ҳамда унинг кейинги дипломатик қарорларга таъсири ҳақида ҳозирча очиқ маълумот берилмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…