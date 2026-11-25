Nvidia раҳбари Женсен Ҳуанг можаролардан сўнг ходимлардан узр сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- NVIDIA бош директори Женсен Ҳуанг компания ахлоқ кодексини бузгани ва ходимларга нисбатан йўл қўйган хатолари учун жамоа олдида расман узр сўради.
- У ўзининг қаттиққўл бошқарув услуби, ходимларни камситиши ҳамда шахсий ҳаётидаги хиёнатлари учун пушаймонлигини билдириб, ҳар куни 90 дақиқалик терапия сеансларига қатнаётганини маълум қилди.
Дунёнинг энг йирик технологик компанияларидан бири — Nvidia бош директори Женсен Ҳуанг компания ахлоқ кодексини бузгани учун жамоадан расман кечирим сўради. The New York Times нашрининг ёзишича, ушбу баёнот Ҳуанг лавозимига қайтганидан сўнг ходимлар билан ўтказилган биринчи умумий йиғилишда янграган.
Шахсий хатолар, терапия ва бошқарув услуби учун узр
Учрашув давомида Женсен Ҳуанг оиласи ва компанияси олдидаги айбини очиқ тан олиб, ҳар куни 90 дақиқалик терапия сеансларига қатнаётганини маълум қилди. Шунингдек, у ўзи ишлаб чиқишда қатнашган ахлоқ кодексини бузганини «йўл қўйиб бўлмайдиган ҳолат» дея атади:
«Мен бир қанча даҳшатли хатоларга йўл қўйдим. Мен [рафиқам] Лорига хиёнат қилдим, ўз фарзандларимга ва барчангизга жабр етказдим.», — деди Женсен Ҳуанг.
Бундан ташқари, Ҳуанг The New York Times нашрида унинг «таҳқирлашлар орқали буюкликка эришиш» деб таърифланган қаттиққўл бошқарув услубига ҳам тўхталди. У йиллар давомида ходимларни ҳақоратлагани ва камситгани нотўғри бўлганини тан олди. Эндиликда компаниянинг кадрлар бўлими (HR) Ҳуангнинг хатти-ҳаракатлари юзасидан жамоа фикр-мулоҳазаларини тўплаб, ҳар ой директорлар кенгашига ҳисобот топшириб боради.
Трамп омили ва миллий хавфсизлик кафолати
Ҳуанг ўзининг лавозимга қайтишини АҚШ президенти Дональд Трампнинг директорлар кенгашига ўтказган босими ёки парда ортидаги келишувлар билан боғлаётган тахминларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, кенгаш вазиятни атрофлича ўрганиб чиққан, шунингдек, компания Трамп маъмуриятидан Ҳуанг миллий хавфсизликка таҳдид солмаслиги ҳақида расмий кафолат олган.
Бироқ Американинг Semafor нашри маълумотларига кўра, Nvidia директорлар кенгаши Ҳуангни лавозимга тиклаш ҳақида эълон беришидан бир неча соат олдин президент Трамп йиғилишга телефон орқали уланиб, уни бош директорликка қайтаришни қўллаб-қувватлаган.
Можаро хронологияси ва асосий тафсилотлар
Сана / Давр
Воқеалар ривожи ва тафсилотлар
2026 йил кузи
Ҳуангнинг Хитой фуқароси Элис Ҳуанг (Megaspeed ходими, АҚШ махсус хизматлари томонидан жосусликда гумонланган) ҳамда Nvidia вице-президенти Кимберли Пауэлл ва яна бир ходима билан ишқий муносабатлари фош бўлди
2026 йил 11 ноябрь
Nvidia директорлар кенгаши Женсен Ҳуангни президент, бош директор ва кенгаш аъзоси лавозимларидан четлатди
2026 йил 23 ноябрь
Директорлар кенгаши қарори билан Ҳуанг барча лавозимларига қайта тикланди
Янги назорат тартиби
Кадрлар бўлими ҳар ой Ҳуангнинг ходимларга муносабати бўйича кенгашга ҳисобот бериб боради
Сизнингча, Женсен Ҳуангнинг оммавий узри ва ҳар ойлик HR назорати Nvidia компаниясининг жаҳон бозоридаги обрўсини тўлиқ тиклай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва технология оламидаги ушбу шов-шувли воқеани яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…