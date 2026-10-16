Россия президенти электрон тижорат объектларига зарбалар ортидан кескин баёнот берди

·23·Дунё
Россия президенти электрон тижорат объектларига зарбалар ортидан кескин баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия президенти Владимир Путин Украина электрон тижорат платформалари Wildberries ва Ozonъга ҳужум уюштиришдан аввал бунинг жиддий оқибатларини ўйлаши кераклигини таъкидлади.
  • Давлат раҳбари Москва бундай ҳаракатларга қақшатқич жавоб зарбаларини бера бошлаганини маълум қилди.
  • Путиннинг сўзларига кўра, қарши томоннинг хатти-ҳаракатлари тинч аҳоли фойдаланадиган йирик рақамли тизимларга ҳам дахл қила бошлаган.

Россия президенти Владимир Путин Украина томони Россиянинг йирик электрон тижорат тармоқлари — Wildberries ва Ozon платформалари ҳамда бошқа инфратузилма объектларига ҳужум уюштиришдан аввал бу қадамнинг жиддий оқибатларини ҳисобга олиши керак эди, дея таъкидлади. «Деловая Россия» ташкилотининг форум-съездида сўзга чиққан давлат раҳбари Москва бундай ҳаракатларга аллақачон қақшатқич жавоб зарбаларини бера бошлаганини маълум қилди.

Путиннинг сўзларига кўра, қарши томоннинг хатти-ҳаракатлари янада кескинлашиб, тинч аҳоли фойдаланадиган йирик рақамли тизимларга ҳам дахл қила бошлаган.

«Улар бу даражагача бормайди деб ўйлагандик»

Форум иштирокчилари олдида нутқ сўзлаган Владимир Путин рақиб томон электрон савдо гигантларини нишонга олганига тўхталиб ўтди:

  • Платформаларга ҳужумлар: «Биз рақибнинг электрон майдонларимизга — ҳам Wildberries, ҳам Ozon’га қарши қаратилган ҳаракатларига дуч келдик. Улар доим шундай қадамлар ташлайдики, очиғини айтганда, буларни олдиндан кўра билишимиз керак эди. Аммо улар бу даражагача бормайди деб ҳисоблагандик;

  • Жавоб ва ёрдам сўраш тактикаси: Улар бунга ҳам журъат этишди, энди эса биз жавоб қайтара бошлаймиз. Шундан кейин улар дарҳол ўз ҳомийлари томон югуриб, бизга таъсир ўтказиш ва тўхтатишни ёлвориб сўрай бошлашади».

Энергетика, НҚИЗ ва дата-марказлар: Жавоб зарбалари тафсилоти

Россия президенти маркетплейслар атрофидаги вазиятни энергетика тармоқларига берилаётган зарбалар билан қиёслади:

  • Нефтни қайта ишлаш заводлари: Путин кеча ва бугун ҳам айрим нефтни қайта ишлаш заводлари ҳамда объектларга зарба беришга уринишлар бўлгани, улар жиддий талафот етказмагани, бироқ бундай ҳужумлар тўхтамаётганини қайд этди;

  • Маълумотларни қайта ишлаш марказлари: «Электрон тижорат платформалари билан ҳам худди шу аҳвол. Улар биринчи бўлиб қадам ташлади ва биз жавоб беришни бошладик. Ҳозир у томонда ҳам энергетика, ҳам маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-марказлар) ва шунга ўхшаш муҳим объектлар бўйича дод-вой солишяпти;

  • Қатъий хулоса: Буни уларнинг ўзлари бошлади. Бошламаслик керак эди. Бу қадамни қўйишдан аввал унинг қандай оқибатларга олиб келиши ҳақида яхшилаб ўйлаб кўриш лозим эди», — дея таъкидлади у.

Бу баёнотлар икки томон ўртасидаги тўқнашувлар нафақат анъанавий фронт чизиғи ва энергетика тармоқлари, балки рақамли инфратузилма, электрон тижорат ва сервер марказлари даражасида ҳам кескинлашиб бораётганини кўрсатмоқда.

Владимир ПутинWildberriesOzonЭнергетика тармоқлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ozon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқдаOzon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқда4 август 13:27Тунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиТунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилди16 август 22:29Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиWildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилди13 август 15:51Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайди12 август 09:51Wildberries ўз мессенжерини ишга тушириши мумкинWildberries ўз мессенжерини ишга тушириши мумкин5 август 23:52Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинWildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкин10 июл 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди