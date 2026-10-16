Россия президенти электрон тижорат объектларига зарбалар ортидан кескин баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия президенти Владимир Путин Украина электрон тижорат платформалари Wildberries ва Ozonъга ҳужум уюштиришдан аввал бунинг жиддий оқибатларини ўйлаши кераклигини таъкидлади.
- Давлат раҳбари Москва бундай ҳаракатларга қақшатқич жавоб зарбаларини бера бошлаганини маълум қилди.
- Путиннинг сўзларига кўра, қарши томоннинг хатти-ҳаракатлари тинч аҳоли фойдаланадиган йирик рақамли тизимларга ҳам дахл қила бошлаган.
Россия президенти Владимир Путин Украина томони Россиянинг йирик электрон тижорат тармоқлари — Wildberries ва Ozon платформалари ҳамда бошқа инфратузилма объектларига ҳужум уюштиришдан аввал бу қадамнинг жиддий оқибатларини ҳисобга олиши керак эди, дея таъкидлади. «Деловая Россия» ташкилотининг форум-съездида сўзга чиққан давлат раҳбари Москва бундай ҳаракатларга аллақачон қақшатқич жавоб зарбаларини бера бошлаганини маълум қилди.
Путиннинг сўзларига кўра, қарши томоннинг хатти-ҳаракатлари янада кескинлашиб, тинч аҳоли фойдаланадиган йирик рақамли тизимларга ҳам дахл қила бошлаган.
«Улар бу даражагача бормайди деб ўйлагандик»
Форум иштирокчилари олдида нутқ сўзлаган Владимир Путин рақиб томон электрон савдо гигантларини нишонга олганига тўхталиб ўтди:
Платформаларга ҳужумлар: «Биз рақибнинг электрон майдонларимизга — ҳам Wildberries, ҳам Ozon’га қарши қаратилган ҳаракатларига дуч келдик. Улар доим шундай қадамлар ташлайдики, очиғини айтганда, буларни олдиндан кўра билишимиз керак эди. Аммо улар бу даражагача бормайди деб ҳисоблагандик;
Жавоб ва ёрдам сўраш тактикаси: Улар бунга ҳам журъат этишди, энди эса биз жавоб қайтара бошлаймиз. Шундан кейин улар дарҳол ўз ҳомийлари томон югуриб, бизга таъсир ўтказиш ва тўхтатишни ёлвориб сўрай бошлашади».
Энергетика, НҚИЗ ва дата-марказлар: Жавоб зарбалари тафсилоти
Россия президенти маркетплейслар атрофидаги вазиятни энергетика тармоқларига берилаётган зарбалар билан қиёслади:
Нефтни қайта ишлаш заводлари: Путин кеча ва бугун ҳам айрим нефтни қайта ишлаш заводлари ҳамда объектларга зарба беришга уринишлар бўлгани, улар жиддий талафот етказмагани, бироқ бундай ҳужумлар тўхтамаётганини қайд этди;
Маълумотларни қайта ишлаш марказлари: «Электрон тижорат платформалари билан ҳам худди шу аҳвол. Улар биринчи бўлиб қадам ташлади ва биз жавоб беришни бошладик. Ҳозир у томонда ҳам энергетика, ҳам маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-марказлар) ва шунга ўхшаш муҳим объектлар бўйича дод-вой солишяпти;
Қатъий хулоса: Буни уларнинг ўзлари бошлади. Бошламаслик керак эди. Бу қадамни қўйишдан аввал унинг қандай оқибатларга олиб келиши ҳақида яхшилаб ўйлаб кўриш лозим эди», — дея таъкидлади у.
Бу баёнотлар икки томон ўртасидаги тўқнашувлар нафақат анъанавий фронт чизиғи ва энергетика тармоқлари, балки рақамли инфратузилма, электрон тижорат ва сервер марказлари даражасида ҳам кескинлашиб бораётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…