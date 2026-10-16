Саида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришди

·0·Дунё
Саида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 15 октябрь куни Туркия Республикаси президенти маъмуриятининг юқори мартабали мутасаддилари — Туркия президенти котибияти раҳбари Ҳасан Доған ҳамда Президент Администрацияси бош котиби Ҳаққи Сусмаз билан учрашув ўтказди.

Музокаралар чоғида икки қардош давлат ўртасидаги дўстона ва кўп томонлама шериклик алоқаларини янада чуқурлаштириш масалалари диққат марказида бўлди.

Мустаҳкам пойдевор: Умумий тарих, тил ва маданият

Саида Мирзиёева учрашув тафсилотлари ва таассуротлари билан ўзининг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида бўлишди:

  • Маънавий яқинлик: «Ўзбекистон ва Туркияни ўзаро боғлаб турган умумий тарихи бор, тили, маданияти, анъаналари яқин;

  • Стратегик ҳамкорлик: Кўп қиррали муносабатларимиз айнан мана шундай мустаҳкам пойдевор асосида изчил ва жадал суръатларда ривожланиб бормоқда», — дея таъкидлади Президент Администрацияси раҳбари.

Саида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришди

Янги лойиҳалар ва амалий қадамлар бўйича келишув

Томонлар стратегик даражага кўтарилган ҳамкорликни нафақат сақлаб қолиш, балки янги йўналишлар билан бойитишга алоҳида урғу берди:

  • Амалий ҳаракатлар режаси: Мулоқот давомида икки томонлама алоқаларни янада кенгайтиришга қаратилган навбатдаги амалий ва тизимли қадамлар батафсил муҳокама қилинди;

  • Ўзаро манфаатли ташаббуслар: Ҳар икки давлат ва халқ манфаатларига тенг хизмат қилувчи янги ташаббусларни биргаликда босқичма-босқич рўёбга чиқариш жараёнини изчил давом эттириш бўйича келишувга эришилди.

Саида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришди

Мазкур юқори даражадаги мулоқот Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги дўстона муносабатларни амалий натижалар билан мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Саида МирзиёеваТуркия президенти котибиятиҲасан Доған
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилдиТарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди2 октябр 17:4572 нафар генерал норози: АҚШда шов-шувли ўлим жазосининг очиқ намойиши тўхтатилди72 нафар генерал норози: АҚШда шов-шувли ўлим жазосининг очиқ намойиши тўхтатилдиБугун 00:18Россия президенти электрон тижорат объектларига зарбалар ортидан кескин баёнот бердиРоссия президенти электрон тижорат объектларига зарбалар ортидан кескин баёнот бердиБугун 00:12Россия Украина чегарасида улкан реактив дронлар базаси қурилишини деярли якунладиРоссия Украина чегарасида улкан реактив дронлар базаси қурилишини деярли якунладиКеча 23:59Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиКеча 23:01АҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талабларАҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талабларКеча 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди