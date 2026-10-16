Саида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 15 октябрь куни Туркия Республикаси президенти маъмуриятининг юқори мартабали мутасаддилари — Туркия президенти котибияти раҳбари Ҳасан Доған ҳамда Президент Администрацияси бош котиби Ҳаққи Сусмаз билан учрашув ўтказди.
Музокаралар чоғида икки қардош давлат ўртасидаги дўстона ва кўп томонлама шериклик алоқаларини янада чуқурлаштириш масалалари диққат марказида бўлди.
Мустаҳкам пойдевор: Умумий тарих, тил ва маданият
Саида Мирзиёева учрашув тафсилотлари ва таассуротлари билан ўзининг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида бўлишди:
Маънавий яқинлик: «Ўзбекистон ва Туркияни ўзаро боғлаб турган умумий тарихи бор, тили, маданияти, анъаналари яқин;
Стратегик ҳамкорлик: Кўп қиррали муносабатларимиз айнан мана шундай мустаҳкам пойдевор асосида изчил ва жадал суръатларда ривожланиб бормоқда», — дея таъкидлади Президент Администрацияси раҳбари.
Янги лойиҳалар ва амалий қадамлар бўйича келишув
Томонлар стратегик даражага кўтарилган ҳамкорликни нафақат сақлаб қолиш, балки янги йўналишлар билан бойитишга алоҳида урғу берди:
Амалий ҳаракатлар режаси: Мулоқот давомида икки томонлама алоқаларни янада кенгайтиришга қаратилган навбатдаги амалий ва тизимли қадамлар батафсил муҳокама қилинди;
Ўзаро манфаатли ташаббуслар: Ҳар икки давлат ва халқ манфаатларига тенг хизмат қилувчи янги ташаббусларни биргаликда босқичма-босқич рўёбга чиқариш жараёнини изчил давом эттириш бўйича келишувга эришилди.
Мазкур юқори даражадаги мулоқот Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги дўстона муносабатларни амалий натижалар билан мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…