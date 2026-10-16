Саида Мирзиёева Туркиянинг машҳур «Байкар» компанияси мажмуасига ташриф буюрди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 15 октябрь куни Туркиянинг мудофаа саноати ва дрон технологиялари бўйича жаҳонга машҳур «Байкар» (Baykar) компанияси мажмуасида бўлди.
Ташриф давомида замонавий ҳарбий саноат маҳсулотлари, робототехника ва юқори аниқликдаги технологик лойиҳалар кўздан кечирилди.
Илғор лойиҳалар ва кўп йиллик илмий тажриба
Саида Мирзиёева ташриф таассуротлари ва «Байкар» марказидаги инновацион салоҳият ҳақида ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида маълумот берди:
Инновациялар билан танишув: «Туркиянинг “Байкар” компанияси мажмуасида бўлиб, юқори технологиялар, хусусан, мудофаа саноати соҳасидаги илғор лойиҳалари билан танишдим;
Муваффақият омили: Бундай ютуқлар замирида кўп йиллик илмий изланишлар, иқтидорли муҳандисларнинг меҳнати ҳамда миллий технологияларни ривожлантиришга киритилган инвестициялар турибди», — дея таъкидлади Президент Администрацияси раҳбари.
«Туркия тажрибаси Ўзбекистон учун муҳим амалий аҳамиятга эга»
Мулоқот чоғида икки томонлама технологик ҳамкорликни йўлга қўйиш масаласига алоҳида эътибор қаратилди:
Миллий технологияларни ривожлантириш: Саида Мирзиёеванинг қайд этишича, Туркиянинг илғор мудофаа ва муҳандислик тармоғини қуришдаги ютуқлари Ўзбекистон учун ҳам долзарб амалий тажриба вазифасини ўтайди;
Қўшма лойиҳалар истиқболи: «Мутахассисларимиз ўртасида тажриба алмашиш ҳамда технологик лойиҳаларни биргаликда амалга ошириш учун катта имкониятлар борлигини кўрмоқдаман», — деб ёзди у.
Мазкур ташриф Ўзбекистон ва Туркия ўртасида нафақат савдо-иқтисодий ва маданий алоқалар, балки юқори технологиялар, илм-фан ва мудофаа саноати йўналишида ҳам янги истиқболли лойиҳаларга йўл очиши мумкин.
Изоҳлар 0
…