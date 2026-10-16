Саида Мирзиёева Туркиянинг машҳур «Байкар» компанияси мажмуасига ташриф буюрди

·12·Дунё
Саида Мирзиёева Туркиянинг машҳур «Байкар» компанияси мажмуасига ташриф буюрди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 15 октябрь куни Туркиянинг мудофаа саноати ва дрон технологиялари бўйича жаҳонга машҳур «Байкар» (Baykar) компанияси мажмуасида бўлди.

Ташриф давомида замонавий ҳарбий саноат маҳсулотлари, робототехника ва юқори аниқликдаги технологик лойиҳалар кўздан кечирилди.

Саида Мирзиёева Туркиянинг машҳур «Байкар» компанияси мажмуасига ташриф буюрди

Илғор лойиҳалар ва кўп йиллик илмий тажриба

Саида Мирзиёева ташриф таассуротлари ва «Байкар» марказидаги инновацион салоҳият ҳақида ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида маълумот берди:

  • Инновациялар билан танишув: «Туркиянинг “Байкар” компанияси мажмуасида бўлиб, юқори технологиялар, хусусан, мудофаа саноати соҳасидаги илғор лойиҳалари билан танишдим;

  • Муваффақият омили: Бундай ютуқлар замирида кўп йиллик илмий изланишлар, иқтидорли муҳандисларнинг меҳнати ҳамда миллий технологияларни ривожлантиришга киритилган инвестициялар турибди», — дея таъкидлади Президент Администрацияси раҳбари.

Саида Мирзиёева Туркиянинг машҳур «Байкар» компанияси мажмуасига ташриф буюрди

«Туркия тажрибаси Ўзбекистон учун муҳим амалий аҳамиятга эга»

Мулоқот чоғида икки томонлама технологик ҳамкорликни йўлга қўйиш масаласига алоҳида эътибор қаратилди:

  • Миллий технологияларни ривожлантириш: Саида Мирзиёеванинг қайд этишича, Туркиянинг илғор мудофаа ва муҳандислик тармоғини қуришдаги ютуқлари Ўзбекистон учун ҳам долзарб амалий тажриба вазифасини ўтайди;

  • Қўшма лойиҳалар истиқболи: «Мутахассисларимиз ўртасида тажриба алмашиш ҳамда технологик лойиҳаларни биргаликда амалга ошириш учун катта имкониятлар борлигини кўрмоқдаман», — деб ёзди у.

Саида Мирзиёева Туркиянинг машҳур «Байкар» компанияси мажмуасига ташриф буюрди

Мазкур ташриф Ўзбекистон ва Туркия ўртасида нафақат савдо-иқтисодий ва маданий алоқалар, балки юқори технологиялар, илм-фан ва мудофаа саноати йўналишида ҳам янги истиқболли лойиҳаларга йўл очиши мумкин.

Саида МирзиёеваБайкардрон технологияларимудофаа саноати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилдиТарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди2 октябр 17:45Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашдиСаида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашдиБугун 00:30Саида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришдиСаида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришдиБугун 00:2472 нафар генерал норози: АҚШда шов-шувли ўлим жазосининг очиқ намойиши тўхтатилди72 нафар генерал норози: АҚШда шов-шувли ўлим жазосининг очиқ намойиши тўхтатилдиБугун 00:18Россия президенти электрон тижорат объектларига зарбалар ортидан кескин баёнот бердиРоссия президенти электрон тижорат объектларига зарбалар ортидан кескин баёнот бердиБугун 00:12Россия Украина чегарасида улкан реактив дронлар базаси қурилишини деярли якунладиРоссия Украина чегарасида улкан реактив дронлар базаси қурилишини деярли якунладиКеча 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди