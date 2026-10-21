Adidas мушук ва кучуклар учун қишки кийимлар коллекциясини тақдим этди (фото)
Adidas Originals 2026 йилги қиш мавсуми учун мушук ва кучукларга мўлжалланган янги кийимлар коллекциясини чиқарди. Коллекция 10 октябрдан АҚШдаги расмий онлайн дўконда сотувга қўйилган.
Янги кийимлар бренднинг машҳур уч чизиқли дизайни ва Trefoil логотипи билан безатилган. Коллекциядан иссиқ, тўлдирмали жилетлар ҳамда капюшонли тўқима худилар ўрин олган.
Маҳсулотлар нархи кийим турига қараб 55–80 доллар этиб белгиланган. Шунингдек, Adidas уй ҳайвонлари учун бошқа кийим ва аксессуарларни ҳам таклиф қилмоқда.
Изоҳлар 0
…