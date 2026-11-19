Уч буюк держава етакчилари ёпиқ эшиклар ортида нималарни муҳокама қилишди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 19 ноябр куни Хитойнинг Шенчжен шаҳрида ўтган АТЕС саммити доирасида Си Сзинпин, Владимир Путин ва Доналд Трамп иштирокида тарихда илк бор уч томонлама музокаралар бўлиб ўтди.
- Учрашув давомида ХХР раиси Си Сзинпин ядро қуролини бутунлай тақиқлаш ва йўқ қилишга чақирган бўлса, АҚШ президенти Доналд Трамп Москва ва Пекинни ядровий қуролланишни уч томонлама қисқартириш масаласини муҳокама қилишга ундади.
Владимир Путин, Си Сзинпин ва Дональд Трамп. Шенчжен (Хитой). 2026 йил 19 ноябрь.
Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (АТЭС) саммити доирасида тарихда илк бор Хитой, Россия ва АҚШ раҳбарлари — Си Цзиньпин, Владимир Путин ва Дональд Трамп иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтди. «Синьхуа» ахборот агентлигининг хабар беришича, учрашув давомида ХХР раиси Си Цзиньпин ядро қуролини бутунлай тақиқлаш ва йўқ қилишга чақирди.
Си Цзиньпин ўз нутқида ядро урушида ғолиблар бўлиши мумкин эмаслигини ва бундай урушга асло йўл қўйиб бўлмаслигини алоҳида таъкидлаб, ядровий арсеналларни тўлиқ тугатиш зарурлигини билдирди.
АҚШнинг таклифи ва СНВ-III шартномасидан кейинги вазият
АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам ушбу мулоқот чоғида Москва ва Пекинни ядро қуролини тарқатмаслик бўйича саъй-ҳаракатларни бирлаштиришга ҳамда ядровий қуролланишларни уч томонлама қисқартириш масаласини муҳокама қилишга чақирди.
Вашингтон учун бу масала 2026 йил февраль ойида Россия ва АҚШнинг стратегик арсеналларини чеклаб турувчи сўнгги келишув — СНВ-III шартномаси муддати тугаганидан сўнг янада принципиал аҳамият касб этмоқда.
Музокаралар босқичи
Иштирокчилар ва тафсилотлар
Уч томонлама саммит
Си Цзиньпин раислигида ёпиқ форматда, тахминан 1 соатга мўлжалланган
Трамп — Путин учрашуви
19 ноябрь эрталаб ~40 дақиқа давом этди (асосий мавзу — Украина можароси)
Трамп — Си Цзиньпин учрашуви
1 соатдан ортиқ давом этган икки томонлама мулоқот
Путин — Си Цзиньпин учрашуви
Саммитдан бир кун аввал ўтказилган алоҳида музокаралар
Ёпиқ формат ва саммитнинг асосий кун тартиби
Музокаралар Си Цзиньпин раислигида қатъий ёпиқ форматда ўтди — уч держава етакчилари музокаралар столи атрофида ёлғиз ўтиришди. Кремль маълумотларига кўра, ушбу суҳбатга тахминан бир соат вақт ажратилган. ОАВ хабарларига кўра, саммит арафасида Вашингтон ва Пекин ўртасида учрашув формати бўйича айрим келишмовчиликлар бўлган: Хитой олдиндан тайёрланган сценарий асосидаги чиқишларни ёқлаган бўлса, АҚШ эркин мунозара тарафдори бўлган.
Умумий саммит олдидан етакчилар алоҳида икки томонлама учрашувлар ҳам ўтказишди. Жумладан, 19 ноябрь тонгида Трамп ва Путин қарийб 40 дақиқа суҳбатлашди — бу уларнинг 2025 йил августида Аляскада ўтган саммитидан кейинги илк тўлақонли юзма-юз учрашуви бўлди. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг сўзларига кўра, мазкур суҳбатнинг бош мавзуси Украинадаги уруш бўлган.
Шэньчжэндаги уч томонлама мулоқотда стратегик барқарорлик ва қуролланиш устидан назорат (жумладан, ядро қуролини бошқаришда сунъий интеллект ролини чеклаш) билан бир қаторда, Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этиш ҳамда Эрон атрофидаги вазият муҳокама қилиниши кутилган эди.
Сизнингча, Си Цзиньпиннинг ядро қуролини бутунлай йўқ қилиш ҳақидаги чақириғи ва уч буюк держава етакчиларининг юзма-юз мулоқоти глобал хавфсизликни таъминлашда реал натижа берадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…