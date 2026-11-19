Винсент Ван Гогнинг баҳсли картинаси 190,4 млн долларга сотилиб, мутлақ рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Венсан Ван Гогнинг «Гуллаётган каштанлар» асари Ню-Ёркдаги Сотебйъс кимошди савдосида 190,4 миллион долларга сотилиб, рассом ижодидаги янги ауксион рекордини ўрнатди.
- Ушбу полотно жаҳон санъат тарихида кимошди савдосида сотилган тўртинчи энг қиммат картинага айланди.
- Савдо арафасида асарнинг нацистлар давридаги ўтмиши билан боғлиқ ҳуқуқий низолар келиб чиққан бўлса-да, Блакиер-ARRIета оиласи ва Самуел Фишер меросхўрлари ўзаро мақбул келишувга эришди.
Нидерландиялик буюк мусаввир Винсент Ван Гог (1853–1890) қаламига мансуб «Гуллаётган каштанлар» (Châtaigniers en fleurs) асари Нью-Йоркдаги нуфузли Sotheby’s кимошди савдосида комиссия тўловлари билан бирга 190,4 миллион долларга сотилди. Artnet порталининг хабар беришича, ушбу кўрсаткич рассом асарлари учун мутлақ аукцион рекордини ўрнатди ҳамда полотнони жаҳон санъат тарихида кимошди савдосида сотилган тўртинчи энг қиммат картинага айлантирди.
Савдо олдидан ҳал этилган тарихий низо
Мазкур полотно атрофида ҳафта бошидан буён жиддий ҳуқуқий баҳслар давом этаётган эди. Германиялик ношир Самуэль Фишернинг авлодлари асарни савдодан олиб ташлашни талаб қилиб чиқишганди. Улар 1936 йилда нацистлар таъқиби фонида картина оиладан босим остида сотиб олинганини исботлашга уринишди.
Бироқ The Art Newspaper нашрининг аниқлик киритишича, кимошди савдоси арафасида Фишер меросхўрлари ва картинанинг сўнгги эгалари — аргентиналик коллекционерлар Блакиер-Арриета оиласи ўртасида ўзаро мақбул келишувга эришилган. Томонлар битим тафсилотларини (меросхўрлар савдо тушумидан улуш олганми ёки бошқа турдаги товон пули белгиланганми) ошкор этмасликка қарор қилишди. Sotheby’s уйи эса келишувда картинанинг нацистлар давридаги мураккаб тарихи ва Холокост йилларида Фишер оиласи чеккан азоб-уқубатлар инобатга олинганини таъкидлади.
Кўрсаткичлар
«Гуллаётган каштанлар» (2026)
«Сарв дарахтли боғ» (2022)
Якуний нархи
190,4 млн доллар
117,18 млн доллар
Аукцион уйи
Sotheby’s (Нью-Йорк)
Christie’s (Нью-Йорк)
Собиқ эгаси
Блакиер-Арриета коллекцияси
Пол Аллен (Microsoft ҳаммуассиси)
Мақоми
Ван Гог асарлари орасида 1-ўрин (тарихда 4-ўрин)
Аввалги рекордчи
Уч дақиқа давом этган шиддатли кимошди савдоси
Блакиер-Арриета (Blaquier-Arrieta) коллекциясининг бош лоти сифатида тақдим этилган ушбу асар учун кураш атиги уч дақиқа атрофида давом этди:
Савдолар 135 миллион долларлик бошланғич нарх билан очилди;
Иштирокчилар ставкаларни 5 миллион доллардан ошириб боришди;
Якунда залда иштирок этган нью-йорклик машҳур арт-дилер, Acquavella Galleries раҳбари Уильям Аквавелла ғолиб чиқди.
Эслатиб ўтамиз, Ван Гог асарлари бўйича аввалги рекорд 2022 йил 9 ноябрда ўрнатилган бўлиб, ўшанда Christie’s савдосида Microsoft ҳаммуассиси Пол Аллен коллекциясига тегишли «Сарв дарахтли боғ» (Verger avec cyprès, 1888) картинаси 117,18 миллион долларга харид қилинган эди.
Сизнингча, жаҳон санъат бозорида буюк мусаввирлар асарларининг юзлаб миллион долларга баҳоланиши уларнинг ҳақиқий маданий қийматини акс эттирадими ёки бу шунчаки йирик сармоядорларнинг молиявий ўйиними? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…