Қозоғистондаги болалар боғчасида туғилган кун видеосидан сўнг жиноий иш қўзғатилди (видео)
Қозоғистоннинг Атирау вилояти Индер туманидаги «Балдәурен» давлат боғчасида тарбиячининг болаларга қўпол муносабатда бўлгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Бу ҳақда Kazinform хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа боғча тарбияланувчиларидан бирининг 3 ёшга тўлиши муносабати билан ташкил этилган байрам вақтида содир бўлган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода катталарнинг болаларга баланд овозда гапиргани, тарбиячилардан бири эса болалардан бирини туртиб, орқасига ургани акс этган.
Атирау вилояти таълим бошқармаси маълумотига кўра, прокуратура ижтимоий тармоқлар мониторинги давомида боғчанинг «Солнышко» гуруҳида вояга етмаган тарбияланувчига нисбатан куч ишлатилганини аниқлаган. Тўпланган материаллар ҳуқуқий баҳо бериш учун полицияга юборилган.
Вилоят полиция департаменти мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилганини тасдиқлаган. Ҳозирда боғчадаги кузатув камералари ёзувлари ўрганилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Полиция тарбиячи ва унинг ёрдамчисининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилаётганини билдирган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…