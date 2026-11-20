9 ой ижара ҳақини тўламаган эркак уйни севги шеърлари билан тўлдириб кетди (фото)
Туркиянинг Истанбул шаҳридаги Буюкчекмедже туманида икки йил яшаган ижарачи 9 ой давомида уй ҳақини тўламагани сабабли мажбурий тартибда хонадондан чиқарилди. Бироқ уй эгаси ва унинг адвокати хонадонни кўздан кечирганида кутилмаган манзарага дуч келди: ижарачи деворлардан тортиб, шифт, эшик, дераза ва ҳатто иситиш тизимигача севги шеърлари ҳамда айрилиқ ҳақидаги сўзларни ёзиб кетган.
DHA агентлиги хабар беришича, воқеа Истанбулнинг Буюкчекмедже туманидаги Фотиҳ маҳалласида содир бўлган. Тўрт қаватли бинонинг иккинчи қаватида жойлашган хонадонда икки йил яшаган ижарачи тахминан 9 ой давомида пул тўламаган. Шу сабабли уй эгаси уни чиқариш бўйича суд ва ижро жараёнини бошлаган.
Ижарачи хонадонни тарк этганидан кейин уйни текширишга келган адвокат деворлар, шифт, эшик ва деразалар, ошхона шкафлари, иситиш батареялари ҳамда қозон ускунасига турли ёзувлар битилганини аниқлаган. Уларнинг аксарияти севги шеърлари ва айрилиқ ҳақидаги жумлалардан иборат бўлган.
Уй эгасининг адвокати Али Селман Олтинбилекнинг айтишича, собиқ ижарачидан ёзувлар ҳақида сўралганида руҳий ҳолати яхши бўлмаганини билдирган.
Адвокатнинг маълум қилишича, уйга етказилган зарарни қоплаш ва тўланмаган 9 ойлик ижара ҳақини ундириш бўйича ҳуқуқий жараён давом этмоқда. Уй эгаси собиқ ижарачиси устидан шикоят ҳам қилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…