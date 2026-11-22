Ҳиндистонда сохта алкоголдан камида 18 киши вафот этди, мингдан ортиқ одам шифохонада
Ҳиндистоннинг Манипур штатида сохта алкоголдан камида 18 киши ҳалок бўлди ва мингдан ортиқ фуқаро шифохоналарга ётқизилди. Бу ҳақда ANI агентлигига штат қонунчилик мажлисидаги «Ҳинд миллий конгресси» партияси фракцияси етакчиси Мегхачандра Сингх маълум қилди.
Сингхнинг сўзларига кўра, ичимлик таркибида метанол мавжуд бўлиб, у жабрланганларда жиддий соғлиқ муаммоларини, жумладан, буйрак фаолияти билан боғлиқ оғир асоратларни келтириб чиқарган.
Госпитализация динамикаси ва расмийлар огоҳлантириши
Парламентарийнинг қўшимча қилишича, жума куни 600 киши, шанба куни эрталаб эса яна 300 киши тиббиёт муассасаларига ётқизилган.
Штат расмийлари сўнгги кунларда келиб чиқиши шубҳали бўлган алкоголли ичимлик истеъмол қилган ёки заҳарланиш аломатларини сезган аҳолини кечиктирмасдан тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилишга чақирди. Шунингдек, ўзбилармонлик билан даволанмаслик ва шубҳали ичимликларнинг идиш-қадоқларини сақлаб қўйиш тавсия этилди.
Кўрсаткич / Ҳодиса
Маълумот ва тафсилотлар
Жорий ҳолат (Манипур штати)
Камида 18 киши вафот этди, 1000 дан ортиқ киши шифохонага ётқизилди
Заҳарланиш сабаби
Спиртли ичимлик таркибидаги метанол (жумладан, буйрак шикастланиши)
Госпитализация суръати
Жума куни — 600 киши, шанба эрталаб — яна 300 киши
Ўхшаш ҳодиса (Ассам, 2019 йил февраль)
140 дан зиёд киши ҳалок бўлган, қарийб 300 киши шифохоналарга тушган
Ўхшаш фожиалар тарихи
2019 йил февраль ойида Ҳиндистоннинг Ассам штатида ҳам сифатсиз алкоголь истеъмоли ортидан 140 нафардан ортиқ инсон вафот этган, яна 300 га яқин киши шифохоналарга тушган эди. Дастлабки маълумотларга кўра, ўша ҳолатда ҳам ичимликларда метанол аниқланган ва полиция ноқонуний алкоголь ишлаб чиқаришда гумон қилинган 12 нафар шахсни қўлга олганди.
Сизнингча, сохта ва хавфли алкоголь маҳсулотларининг тарқалишининг олдини олишда қандай назорат ва профилактика чоралари энг самарали ҳисобланади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…