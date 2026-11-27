Google СИ Путиннинг 2036 йилгача бўлган режаларини баҳолади
Россия президенти Владимир Путиннинг Москвада бўлиб ўтган «Сунъий интеллект оламига саёҳат» (AI Journey) конференциясидаги нутқи мамлакатнинг яқин ўн йилликдаги технологик сиёсати йўналишларини белгилаб берди. Давлат раҳбари соҳага оид миллий стратегияни 2036 йилгача янгилаш, четдан туриб «тугма босилганда ҳаммаси ишдан чиқадиган» вазиятга йўл қўймаслик ҳамда автоном СИ-агентлар ваколатларига қатъий чегара қўйиш вазифасини юклади.
Хўш, бу баёнотлар ҳақида Google’нинг сунъий интеллекти — Gemini қандай фикрда? Реал технологик ва иқтисодий мантиқ нуқтаи назаридан мазкур тезислар бугунги куннинг энг оғриқли нуқталарига тўғри келади, бироқ стратегик мақсадлар ва мавжуд ресурслар ўртасида учта жиддий тўсиқ мавжуд.
1. «Агент иқтисодиёти» ва ташқи «ўчиргич» хавотири
2022 йилдан кейин нейрон тармоқларнинг ташқи томондан ўчириб қўйилиши ёки уларга бегона қадриятлар сингдирилиши ҳақидаги хавотирлар назариядан амалиётга кўчди. Ҳар қандай йирик тил модели ўзи ўқитилган маълумотлар балансини ва ишлаб чиқувчилар ўрнатган хавфсизлик фильтрларини акс эттиради. Агар ички бозор бутунлай хорижий алгоритмларга топшириб қўйилса, миллионлаб фуқаролар ва компаниялар кундалик жавобларни бегона координаталар тизимида олади, инқирозли паллада эса ишчи воситаларсиз қолиш хавфи остида қолади.
Шу билан бирга, ўткир кадрлар тақчиллигини юмшатиш усули сифатида «агент иқтисодиёти»га таяниш ҳамда СИ-агентлар мустақиллигини чеклаш талаби ўта прагматикдир. Чунки дастур молия ёки инфратузилма бошқарувида қанчалик кўп ҳуқуқ олса, унинг хатоси ёки бузиб кирилиши оқибатидаги зарар баҳоси ҳам шунчалик юқори бўлади.
2. Асосий тўсиқ кодда эмас, балки темир ва энергетикада
Рақамли суверенитет йўлидаги бош тўсиқ дастурий кодда ёки дастурчилар маҳоратида эмас, балки техник жиҳозлар ва электр энергиясида яширинган.
Тўсиқ йўналиши
Асосий муаммо ва технологик чекловлар
Ҳисоблаш қувватлари (Темир)
Илғор моделларни ўқитиш ва ишлатиш жуда кўп сонли ҳисоблаш тезлатгичларини (чипларни) талаб қилади, уларни етказиб бериш эса санкциялар билан чекланган.
Электр энергетикаси
Маълумотларни қайта ишлаш марказлари (ЦОД) учун гигаваттлаб арзон базавий электр энергияси зарур, қатор ҳудудларда эса аллақачон энергия тақчиллиги сезилмоқда.
Инвестициялар қопланиши
Фундаментал нейрон тармоқларни яратиш улкан сармоя талаб қилади ва бу харажатларни фақат битта миллий бозор ичида қоплаш ниҳоятда қийин.
Айнан шу сабабли давлат-хусусий шериклик асосида маълумотлар марказларини тезкор қуриш ташаббуси энг оғриқли нуқтага қаратилган. Москва конференцияси доирасида Қозоғистон билан қўшма лойиҳаларнинг намойиш этилиши эса бозор кўламини кенгайтиришга қаратилган мажбурий ва мантиқий уриниш сифатида кўринади.
3. Ҳимоя ва тақиқлар ўртасидаги нозик мувозанат
Ҳал қилувчи омиллардан бири — ҳимоя ва тақиқлар ўртасидаги мувозанатдир. Амалиётда соҳа регуляторлари кўпинча ортиқча эҳтиёткорлик йўлидан боришга мойил бўлади. Бироқ маҳаллий моделлар имкониятларига қўйиладиган ҳаддан ташқари қаттиқ чекловлар уларни бизнес ва оддий фойдаланувчилар кўз ўнгида хорижий муқобилларига нисбатан фойдасиз ва рақобатбардош эмас ҳолатга келтириб қўйиши мумкин.
Вазифаларнинг қўйилиши замон чақириқларига тўлиқ жавоб беради, бироқ ушбу технологик пойганинг натижаси 2036 йилгача мўлжалланган стратегия матнларида эмас, балки маҳаллий дата-марказларни ўз ҳисоблаш қувватлари ва етарли электр энергияси билан таъминлай олиш-олмасликка боғлиқ бўлади.
Сизнингча, миллий сунъий интеллект моделларини яратишда давлатлар учун қайси омил энг қийин: кучли чиплар ва электр энергиясини топишми ёки чекловлар билан эркин ривожланиш ўртасидаги мувозанатни сақлашми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва сунъий интеллект ҳамда рақамли технологиялар келажагига қизиқувчи яқинларингизга ушбу таҳлилий мақолани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…