Венгрияда миллиардерларга қарши махсус ҳашамат солиғи жорий этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Венгрия парламенти мамлакатдаги энг бадавлат фуқаролар учун мол-мулкка махсус солиқ жорий этиш тўғрисидаги қонунни 134 нафар депутат овози билан маъқуллади.
- Ушбу ҳужжатга кўра, активлари 1 миллиард форинтдан ортиқ бўлган шахслар бойлик даражасига қараб 1 фоиздан 1,5 фоизгача солиқ тўлайди.
- Қонун кучга кириши учун уни президент Андраш Бака имзолаши керак, биринчи тўловлар эса 2027 йил 31 августгача амалга оширилиши белгиланган.
Венгрия парламенти мамлакатнинг энг бадавлат фуқаролари учун мол-мулкка махсус солиқ жорий этиш тўғрисидаги қонунни маъқуллади. 26 ноябрь куни олий қонун чиқарувчи органда бўлиб ўтган овоз бериш жараёнида ҳукумат ташаббусини 134 нафар депутат қўллаб-қувватлади, 79 нафар парламентарий қарши чиқди, яна 7 нафари бетараф қолди. Ҳужжат тўлиқ кучга кириши учун энди уни президент Андраш Бака имзолаши керак. Шу тариқа Вазирлар Маҳкамаси раҳбари Петер Мадьяр ўзининг сайловолди асосий ваъдаларидан бирини амалга оширди.
Солиқ ставкалари ва тўловчилар тоифаси
Янги йиғим таъсири остига активлари 1 миллиард форинтдан ортиқ баҳоланган Венгрия фуқаролари тушади:
1 фоизли ставка: Бойлиги 1 миллиарддан 99 миллиард форинтгача бўлган мулкдорлар учун;
1,5 фоизли ставка: Капитали 99 миллиард форинтдан юқори бўлган ўта йирик бойлик эгалари учун;
Резидентлар учун тартиб: Мамлакат резидентларига нисбатан солиқ нафақат давлат ичидаги, балки хориждаги активларга ҳам татбиқ этилади;
Хорижий фуқаролар учун тартиб: Чет эл фуқаролари ҳам қонун таъсирига тушади, бироқ улар фақат Венгрия ҳудудида жойлашган кўчмас мулк ва компаниялардаги улушлари учунгина солиқ тўлайди.
Тўлов муддатлари ва миллиардерлар рўйхати
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва муддатлар
Ҳисоб-китоб санаси
Ҳар йили 31 декабрь ҳолатига кўра активлар қиймати бўйича
Биринчи ҳисобот даври
Жорий 2026 йил
Биринчи тўлов муддати
2027 йил 31 августгача бюджетга ўтказилиши шарт
Forbes рейтингидаги миллиардерлар
Мамлакатда бойлиги 100 миллиард форинтдан ошадиган 36 нафар миллиардер мавжуд
Forbes журналининг Венгрия таҳририяти маълумотларига кўра, ушбу рўйхат иштирокчиларининг аксарияти ўз капиталини аввалги бош вазир Виктор Орбан ва унинг «Фидес» партияси ҳокимият тепасида бўлган ўн олти йиллик давр мобайнида шакллантирган.
Сизнингча, ўта бой фуқаролар учун махсус мол-мулк солиғини жорий этиш ижтимоий адолатни таъминлашга ёрдам берадими ёки йирик капиталнинг мамлакатдан чиқиб кетишига сабаб бўладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон иқтисодиёти ҳамда сиёсатидаги энг муҳим ўзгаришларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…