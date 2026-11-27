Шавкат Мирзиёев жаҳон тожи учун курашаётган Жавоҳир Синдаровга омад тилади (видео)
2026 йил 27 ноябрь куни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев жаҳон шахмат тожи учун кечаётган ҳал қилувчи матчда иштирок этаётган ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаровнинг ўйинига юқори баҳо берди. Давлат раҳбари ҳамюртимизнинг дастлабки учта партияни муносиб ва юқори савияда ўтказганини алоҳида таъкидлади.
«Шахматчига муваффақият ва куч-қувват тилайман»
Президент Шавкат Мирзиёев Женевада ўтаётган нуфузли беллашувларни диққат билан кузатиб бораётганини маълум қилди:
«Учта ўйинни яхши ўйнади, қараб турибмиз», — дея таъкидлади давлат раҳбари Жавоҳир Синдаровнинг чиқишлари ҳақида фикр билдирар экан.
Шунингдек, Шавкат Мирзиёев ўзбек гроссмейстерига келгуси баҳсларда муваффақият ва куч-қувват тилаб, ушбу тарихий қарама-қаршиликда ғалаба қозонишига умид билдирди.
Женевадаги жаҳон чемпионлиги матчининг жорий ҳолати
Айни кунларда Швейцариянинг Женева шаҳрида Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик гроссмейстер Гукеш Доммаражуга қарши 14 партиядан иборат матчда шахмат тожи учун баҳс олиб бормоқда. Дастлабки учта партиянинг барчаси муросасиз курашлар остида дуранг билан якунланди:
Партия
Сана
Натижа
Умумий ҳисоб
1-партия
2026 йил 24 ноябрь
Дуранг (½–½)
0.5 – 0.5
2-партия
2026 йил 25 ноябрь
Дуранг (½–½)
1.0 – 1.0
3-партия
2026 йил 26 ноябрь
Дуранг (½–½)
1.5 – 1.5
Регламентга кўра, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритиш учун шахматчилардан бири 7,5 очко жамғариши талаб этилади. Матчнинг навбатдаги 4-партияси 28 ноябрь куни ўтказилади.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуни мағлуб этиб, Ўзбекистонга жаҳон шахмат тожини олиб кела оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг энг ёрқин ютуқларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу қувончли хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…