«Марсель» клуби вакили Қаршида «Насаф» билан ҳамкорлик режаларини муҳокама қилди
Қаршининг «Насаф» футбол клуби Франциянинг машҳур «Марсель» клуби ривожланиш, халқаро ва стратегик ташаббуслар бўйича директори Жанлука Сантанеллони расмий ташриф билан қабул қилди.
Ташриф тафсилотлари ва музокаралар
Меҳмон ташриф давомида қаршиликларнинг замонавий инфратузилмасини кўздан кечирди ва клуб раҳбарияти билан муҳим йўналишлар юзасидан фикр алмашди:
Йўналиш
Амалга оширилган ишлар ва муҳокамалар
Инфратузилма билан танишув
Жанлука Сантанелло «Насаф» футбол академияси, қизлар академияси ҳамда асосий жамоа машғулот базасида яратилган шароитларни ўрганди
Музокаралар мавзуси
Клуб раҳбарияти билан ёшлар футболини ривожлантириш, замонавий футбол методикаси ва халқаро ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди
Учрашув натижаси
Мулоқот якунида томонлар келгусидаги ҳамкорлик қадамлари бўйича ўзаро келишиб олди
«Марказий» стадиондаги халқаро баҳс
Музокаралардан сўнг «Марсель» вакили Қаршидаги «Марказий» стадионига ташриф буюриб, ОФК Чемпионлар лигаси 2 мусобақаси доирасида «Насаф» ва Баҳрайннинг «Ал Халидия» клублари ўртасида кечган учрашувни бевосита трибунадан томоша қилди.
Ўз навбатида, «Насаф» футбол клуби «Марсель» вакилига билдирилган юксак қизиқиш ҳамда самарали мулоқот учун миннатдорлик билдирди.
Сизнингча, Франциянинг «Марсель» клуби билан йўлга қўйиладиган халқаро ҳамкорлик «Насаф» академияси тарбияланувчиларининг Европа футболига чиқишига қандай туртки беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ҳамда жаҳон спортидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…