«Бухоро» ўз майдонида «Машъал» билан жанговар дуранг ўйнади
Ўзбекистон Суперлигасининг 29-тури доирасида «Бухоро» ўз майдонида «Машъал» жамоасини қабул қилиб, 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этди.
Учрашув хронологияси ва голлар
Беллашув давомида мезбонлар икки бор ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлса-да, муборакликлар ҳар сафар мувозанатни тиклашга муваффақ бўлишди:
35-дақиқа (1:0): Шаҳзод Убайдуллаев Велко Филиповичнинг узатмасидан сўнг ҳисобни очди.
41-дақиқа (1:1): Ҳумоюн Муртозаев танаффус арафасида ҳисобни тенглаштирди.
56-дақиқа (2:1): Иккинчи бўлим бошида Шерзод Эсанов Владимир Родичнинг пасидан кейин «Бухоро»ни яна олдинга олиб чиқди.
76-дақиқа (2:2): Комилжон Тожиддинов Тоҳир Тўхтасинов узатмасини голга айлантириб, учрашувнинг якуний ҳисобини ўрнатди.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу дурангдан сўнг жамоаларнинг Суперлига жадвалидаги мавқеи қуйидагича кўриниш олди:
Жамоа
29-турдан сўнг тўплаган очкоси
Турнир жадвалидаги ўрни
«Бухоро»
44 очко
7-ўринда бормоқда
«Машъал»
6 очко
Сўнгги поғонада қолди
Учрашув қайдномаси
Суперлига. 29-тур«Бухоро» — «Машъал» 2:2
Голлар: Шаҳзод Убайдуллаев (35), Шерзод Эсанов (56) — Ҳумоюн Муртозаев (41), Комилжон Тожиддинов (76).
Огоҳлантиришлар: Мухторов (18), Бошняк (35), Качарава (82).
«Бухоро» таркиби: Ҳамроев, Филипович (Қулматов, 66), Мухторов, Убайдуллаев (Качарава, 73), Баратов, Ражабов, Рўзиев (Хайруллаев, 73), Эсанов, Юлдашев (Мамасидиқов, 46), Младович, Родич.
«Машъал» таркиби: Русанов, Акрамов, Бошняк, Тожиддинов (Холматов, 89), Абдураимов, Муртозаев (Ярашев, 71), Тўхтасинов, Ифеани, Исмоилов (Жовлиев, 71), Боймуродов, Раҳимов.
Сизнингча, «Бухоро» сўнгги турларда очко йўқотмаганида мавсумни кучли бешликда якунлаш имкониятига эга бўлармиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон Суперлигаси ҳамда миллий футболимиздаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…