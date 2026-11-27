Японияда учинчи фарзанд туғилганда 62 минг доллар тўлаш таклиф қилинмоқда
Япониянинг ҳукмрон Либерал-демократик партияси (ЛДП) мамлакатдаги туғилиш даражаси пасайишига қарши курашиш доирасида оилада учинчи ва ундан кейинги фарзанд туғилганда 10 миллион иена (тахминан 62–62,7 минг АҚШ доллари) миқдорида бир марталик тўлов жорий этишни таклиф қилди. Nippon.com хабарига кўра, 2026 йил 27 ноябрь куни партиянинг Аҳоли стратегияси бўйича штаби йиғилишида якунланган мазкур лойиҳа келаси ҳафта Япония бош вазири Санаэ Такаитига тақдим этилади.
Демографик инқирозга қарши қўшимча чора-тадбирлар
Таклифлар пакети нафақат йирик пул мукофотларини, балки оилаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган тизимли ўзгаришларни ҳам ўз ичига олади:
Мактабгача таълим имтиёзлари: Болалар боғчалари ва мактабгача таълим муассасаларини янада кичик ёшдан бошлаб бепул қилиш кўзда тутилган.
Солиқ ва никоҳни рағбатлантириш: Оилалар учун йирик солиқ имтиёзлари жорий этиш ҳамда ёшлар ўртасида никоҳни рағбатлантириш мақсадида танишув хизматларини давлат-хусусий шериклик асосида қўллаб-қувватлаш режалаштирилмоқда.
Янги давлат тузилмаси: Демографик сиёсатни мувофиқлаштириш ва вазирликлар фаолиятини назорат қилиш учун алоҳида Аҳоли стратегияси агентлигини ташкил этиш таклиф қилинган.
Амалдаги нафақалар ва янги ташаббус ўртасидаги фарқ
Ушбу ташаббус ҳозирча сиёсий тавсия босқичида бўлиб, тўловларни амалга ошириш тартиби ва молиялаштириш манбалари ҳукумат томонидан кўриб чиқилгач, 2027 йилги иқтисодий ва фискал ислоҳотлар дастурига киритилиши кутилмоқда:
Кўрсаткичлар
Ҳозирги амалдаги тартиб
Янги таклиф этилаётган лойиҳа
Бир марталик тўлов
Ҳар бир янги туғилган чақалоқ учун 500 минг иена нафақа
Учинчи ва ундан кейинги фарзанд учун 10 миллион иена (~62–62,7 минг доллар)
Ойлик бола пули
Учинчи фарзанддан бошлаб ойига 30 минг иена
Қўшимча солиқ имтиёзлари ва кичик ёшдан бепул боғча хизматлари
Мақоми ва муддати
Амалда қўлланилмоқда
Ҳозирча расман тасдиқланмаган (2027 йилги дастурга киритилиши кутилмоқда)
Сизнингча, 62 минг долларлик йирик молиявий рағбат ва бепул боғчалар Япониядаги туғилиш даражасини оширишга етарли туртки бера оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё иқтисодиёти ҳамда ижтимоий ҳаётдаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…