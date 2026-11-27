«Зейгарник эффекти»ни енгиб, мияга дам беришнинг 5 та оддий усули
Иш куни расман якунланди, аммо хаёлингиз ҳамон Telegram’дан келаётган топшириқлар ва чала қолган вазифалар билан бандми? Психологияда бу ҳолат «Зейгарник эффекти» деб аталади — тугалланмаган ишлар инсон миясини тинимсиз банд қилиб, стресс ва уйқу бузилишига олиб келади. BBC саломатлик мавзулари бўйича катта мухбири Мелисса Ҳогенбум мутахассислар тавсиялари асосида ишдан кейин онгни бўшатишга ёрдам берадиган бешта самарали усулни жамлади.
«Зейгарник эффекти» нима ва у нега чарчатади?
Бундан қарийб 100 йил аввал — 1927 йилда психолог Блюма Зейгарник одамлар охирига етказилган ишлардан кўра ярмида тўхтаб қолган вазифаларни яхшироқ эслаб қолишини илмий исботлаган. Бу ғояга унинг илмий раҳбари Курт Левиннинг ресторандаги кузатуви туртки бўлган: официантлар йирик буюртмаларни мижоз пул тўлагунига қадар хотирасида сақлайди, ҳисоб-китоб қилиниши биланоқ эса дарҳол унутади.
Компьютер браузерида ўнлаб очиқ турган саҳифалар каби, ҳар бир битмаган иш мияда «очиқ файл» сифатида қолади. Германиядаги Бонн-Рейн-Зиг амалий фанлар университети психология профессори Кристин Сирекнинг таъкидлашича, бундай ақлий узлуксизлик дам олиш кунларида ҳам иш ҳақида тинимсиз ўйлаш ва руҳий толиқишга сабаб бўлади.
Мияга дам беришнинг 5 та оддий қадами
Психолог ва когнитив фанлар мутахассислари иш ва шахсий ҳаёт чегарасини тиклаш учун қуйидаги амалий усулларни тавсия қилишади:
№
Усул номи
Амалий тавсия ва психологик таъсири
1
Вақтга боғланган мақсадлар қўйинг
Барча ишни бир кунда тугатиш шарт эмас. Вазифаларни рўйхатга ёзиб, эртанги режани аниқлаб олиш мияга «буни унутмайман, назорат остида» деган сигнал бериб, хотиржамлик бағишлайди
2
Билдиришномаларни ўчириб қўйинг
Ишдан кейин электрон почта ёки Telegram’ни тинимсиз текшириш ишнинг уйга кўчиб ўтишига олиб келади. Мессенжерларни текшириш учун аниқ вақт белгиланг ёки тонггача кутинг
3
Лойиҳаларни устма-уст қалаштирманг
Бир вазифадан бошқасига сакраш мияга ортиқча юк туширади. Британия Колумбияси университети профессори Жоан Онгчоконинг сўзларига кўра, ҳар бир ишни охирига етказиб «файл»ни ёпиш онгдаги ресурсларни бўшатади ва инсонга куч беради
4
Муддатларни таътилларга қараб режалаштиринг
Таътил ёки байрам олдидан ҳамма ишни тугатишга уриниш ўрнига, уни кейин осонгина давом эттириш мумкин бўлган нуқтада тўхтатинг. Шунда дам олиш пайтида муҳим нарсани унутиб қўйишдан хавотирланмайсиз
5
«Эшик эффекти» ва ўтиш маросимлари
Гронинген университети профессори Оливер Вайгелт таъкидлаганидек, жисмоний муҳитни ўзгартириш (боғда сайр қилиш, ноутбукни бошқа хонага олиб қўйиш ёки шунчаки эшикдан чиқиш) мияга иш тугагани ҳақида сигнал беради ва хотирани янгилайди
Сиз иш куни тугагандан кейин Telegram ва иш билан боғлиқ хаёллардан қандай узиласиз? Ушбу беш усулдан қайси бири сизга кўпроқ мос келади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва доимий стресс ва чарчоқдан қутулишни истаётган яқинларингизга ушбу фойдали мақолани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…