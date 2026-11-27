Энцо Мареска Эрлинг Ҳоланднинг кескин сўзларига муносабат билдирди
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска жамоа ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланднинг Чемпионлар Лигаси доирасида «Наполи»га қарши кечган 2:2 ҳисобидаги дурангдан сўнг билдирган норозилиги юзасидан ўз фикрларини баён қилди.
«Мен мувозанатни сақлашим керак»
Эслатиб ўтамиз, «Наполи» билан баҳсдан сўнг норвегиялик тўпурар жамоанинг ўйинидан қониқмаганини яширмаган ва ғалабалар бўлмаса, инсон ҳамма нарсадан шубҳалана бошлашини таъкидлаган эди. Энцо Мареска эса футболчининг бундай реакциясини унинг ғолиблик руҳи билан изоҳлади:
«Менимча, Эрлинг табиатан ғолибликка интиладиган инсон. Ғалаба қозона олмаганимизда унинг норози бўлиши табиий. Бу фақат Эрлингга эмас, барчамизга тегишли. Бир неча ҳафта олдин унинг майдонда рақсга тушганини эсланг. Сиз истаганингизча ёзишингиз ва ўйлашингиз мумкин. Эрлинг хафа. Мен ҳам ғалаба қозона олмаганимиздан ранжидим. Аммо бу бизнинг ишимиз, бу футбол. Шу сабабли мен мувозанатни сақлашим керак», — дея Энцо Маресканинг сўзларини келтиради BBC нашри.
«Манчестер Сити»нинг сўнгги натижалари ва олдиндаги муҳим синов
Айни пайтда «шаҳарликлар» натижалар борасида қийин даврни бошдан кечирмоқда ва олдинда уларни Англия Премьер-лигасининг марказий учрашуви кутиб турибди:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Чемпионлар Лигасидаги сўнгги баҳс
«Наполи» билан 2:2 ҳисобидаги дуранг
Сўнгги 7 ўйин статистикаси
Барча мусобақаларда атиги 1 та ғалаба қўлга киритилган
Навбатдаги рақиб ва мусобақа
АПЛ доирасида сафарда «Арсенал»га қарши баҳс
Учрашув санаси ва вақти
29 ноябрь, Тошкент вақти билан соат 21:30 да
Сизнингча, «Манчестер Сити» 29 ноябрь куни сафарда «Арсенал»ни мағлуб этиб, сўнгги ўйинлардаги омадсиз серияга чек қўя оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия Премьер-лигаси ҳамда жаҳон футболидаги энг муҳим янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…