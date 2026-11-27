Ўзбекистон U-17 терма жамоаси плей-оффга чиқди: 1/16 финалда рақибимиз — Испания!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон У-17 терма жамоаси 3 очко ва +1 тўплар нисбати билан учинчи ўрин эгалари рейтингида 8-поғонани эгаллаб, жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичига йўлланма олди.
- Руминия терма жамоаси Камерун устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, тўплар нисбати бўйича Ўзбекистондан ортда қолиб, мусобақани тарк этди.
- Плей-оффнинг илк босқичида Сергей Чигодаев шогирдлари Испания У-17 терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Қатарда ўтказилаётган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи 3-туридан ўрин олган «K» гуруҳи баҳслари якунланди ва ушбу натижалар Ўзбекистон U-17 терма жамоасининг кейинги босқич тақдирини ҳал қилди.
«K» гуруҳи ўйинлари ва сўнгги йўлланма тақдири
Гуруҳнинг ҳал қилувчи учрашувларида Руминия ўсмирлар терма жамоаси Камерун устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Иккинчи бўлим бошида европаликлар учта гол уриб, ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлса, баҳс якунида камерунликлар сафида Авиел Хентчо Нсеке жавоб тўпини киритди.
Ушбу ғалаба Руминияга 3 очко билан гуруҳда 3-ўринни эгаллаш имконини берди, бироқ тўплар нисбатига кўра руминияликлар Ўзбекистондан ортда қолди. Натижада 3 очко ва +1 тўплар нисбатига (8:7) эга Ўзбекистон U-17 жамоаси 12 та гуруҳдаги учинчи ўрин соҳиблари рейтингида сўнгги, 8-поғонани эгаллаб, 1/16 финал йўлланмасини қўлга киритди. Плей-оффнинг илк босқичида вакилларимиз гуруҳ босқичининг энг яхши натижа қайд этган жамоаси — Испания U-17 терма жамоасига қарши майдонга тушади.
№
Jamoa
G
O‘
T-N
O
1
Urugvay
D
3
+1
6
2
Mozambik
C
3
+3
4
3
Xitoy
H
3
+3
4
4
Ekvador
B
3
0
4
5
Dominikan R.
J
3
0
4
6
Tojikiston
F
3
-2
4
7
Yaponiya
L
3
+5
3
8
O‘zbekiston
E
3
+1
3
Гуруҳнинг иккинчи баҳсида эса Венесуэла ва Мексика нурсиз дуранг (0:0) қайд этди ва ҳар икки жамоа 7 очкодан жамғарган ҳолда кейинги босқичга йўл олди.
«K» гуруҳининг якуний жадвали
Ўрин
Терма жамоа
Тўплаган очкоси
Гуруҳ босқичи якуни
1
Мексика
7 очко
Тўплар нисбати эвазига биринчи ўрин билан 1/16 финалга чиқди
2
Венесуэла
7 очко
Иккинчи ўрин билан 1/16 финалга йўл олди
3
Руминия
3 очко
Тўплар нисбати туфайли Ўзбекистондан ортда қолиб, мусобақани тарк этди
4
Камерун
0 очко
Сўнгги ўрин билан гуруҳ босқичида қолди
Учрашувлар қайдномаси
ЖЧ U-17. 3-тур («K» гуруҳи)
Руминия — Камерун 3:1
Венесуэла — Мексика 0:0
Сизнингча, плей-оффга чиқишни уддалаган Сергей Чигодаев шогирдлари 1/16 финалда турнир фаворитларидан бири — Испания U-17 терма жамоасига муносиб қаршилик кўрсата оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ҳамда Қатардаги жаҳон чемпионати янгиликларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу қувончли хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…