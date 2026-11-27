Қизил китобга киритилган қушларни ноқонуний сотганларга қандай чора кўрилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон қонунчилигига кўра, Қизил китобга киритилган ноёб қушларни ноқонуний тутиш, сақлаш ва сотиш қатъиян тақиқланиб, бундай қилмишлар учун маъмурий ҳамда жиноий жавобгарлик чоралари кўрилади.
- Наманган шаҳрида итолғи қушини 160 АҚШ долларига сотаётган фуқаро қўлга олиниб, унинг ҳовлисидан яна бир қарчиғай топилди.
Ўзбекистон қонунчилигига кўра, Қизил китобга киритилган камёб ва йўқолиб кетиш хавфи остида турган қушларни ноқонуний тутиш, сақлаш, сотиш ёки сотиб олиш қатъиян тақиқланади. Масъул идоралар томонидан бундай қонунбузарликларнинг олдини олиш мақсадида мунтазам рейд тадбирлари ўтказилиб, айбдорларга нисбатан кескин маъмурий ҳамда жиноий чоралар кўрилмоқда.
Намангандаги ҳолат: 1,3 миллиард сўмдан ортиқ зарар
Экология қўмитаси ва ички ишлар органларининг Экополиция тезкор гуруҳи томонидан ўтказилган тадбир давомида Наманган шаҳрида ноёб қушларнинг ноқонуний савдосига чек қўйилди:
Қонунбузарлик тафсилоти: Фуқаро Ўзбекистон Қизил китобига киритилган итолғи (лочинлар оиласи) қушини 160 АҚШ долларига сотаётган вақтида қўлга олинди.
Қўшимча далиллар: Унинг ҳовлиси кўздан кечирилганда яна бир ноёб йиртқич қуш — қарчиғай ноқонуний сақланаётгани аниқланди.
Ҳуқуқий оқибат: Мутахассислар томонидан ҳайвонот дунёсига 1,3 миллиард сўмдан зиёд зарар етказилгани ҳисобланди. Қушлар махсус питомникка топширилди, тўпланган ҳужжатлар эса ҳуқуқий баҳо бериш учун прокуратура органларига юборилди.
Қизил китобдаги қушларни ноқонуний сақлаш ва сотиш учун белгиланган жавобгарлик
Қонунбузарларга нисбатан қўлланиладиган асосий ҳуқуқий таъсир чоралари қуйидагилардан иборат:
Чора тури
Қўлланилиш тартиби ва ҳуқуқий асоси
Жониворларни олиб қўйиш
Ноқонуний сақланаётган ёки сотилаётган қушлар ашёвий далил сифатида дарҳол олиб қўйилиб, реабилитация қилиш ва табиатга қайтариш учун ҳайвонот боғлари ёки махсус питомникларга топширилади
Маъмурий жарималар
Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг тегишли моддалари (ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш) билан баённома расмийлаштирилиб, йирик миқдорда жарима солинади
Табиатга етказилган зарарни ундириш
Вазирлар Маҳкамасининг 290-сонли қарори асосида ҳар бир ноёб қуш тури учун зарар миқдори оширилган коэффициентларда ҳисобланади ва юз миллионлаб, айрим ҳолларда миллиардлаб сўмни ташкил этади
Жиноий жавобгарлик
Табиатга етказилган зарар миқдори жуда кўп деб топилса, ҳужжатлар прокуратурага юборилади ва айбдорларга нисбатан Жиноят кодекси асосида жиноят иши қўзғатилади
Эслатма: Агар сиз Қизил китобга киритилган қушлар ёки ёввойи ҳайвонларнинг ноқонуний савдосига гувоҳ бўлсангиз, Экология ва иқлим ўзгариши вазирлигининг ишонч телефонлари ёки ҳудудий ички ишлар органларига мурожаат қилишингиз мумкин.
Сизнингча, ноёб қушлар ва ёввойи табиатни асраб қолиш учун жарималарни янада ошириш етарлими ёки жамоатчилик назоратини кучайтириш зарурми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва табиат муҳофазаси ҳамда юртимиздаги энг муҳим экологик янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…